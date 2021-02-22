Путин: взаимодействие РФ и Белоруссии хорошо отлажено

https://static.news.ru/photo/fb1c0932-7509-11eb-b20e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом РБ Александром Лукашенко. Встреча политиков проходит 22 февраля 2021 года в Сочи. Время беседы не регламентируется. Также они могут покататься на лыжах. По словам Путина, сотрудничество глав регионов РФ и РБ также очень востребовано.

Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами, — цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии. Кроме того, по предварительным данным, лидеры намерены уделить особое внимание обсуждению развития двусторонних отношений. Важным вопросом станет совместное реагирование на вызовы извне, касающиеся в том числе сферы военной безопасности и взаимодействия в интеграционных структурах. Ожидается также, что политики обменяются мнениями касательно международной повестки дня.

Как писал NEWS.ru, после того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.