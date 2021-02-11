Лукашенко намерен получить от России ещё $3 млрд в кредит

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Белоруссия добивается от России очередного кредита, на который могут пойти остатки средств, которые выделялись на заём для строительства Белорусской АЭС. Размер нового транша может превысить $3 млрд.

По словам источников в правительстве, обсуждение соответствующего вопроса может состояться во время переговоров президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Подготовку встречи подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, не уточнив её дату и тему.

Как утверждают источники «Коммерсанта», переговоры пройдут 22 и 25 февраля в Сочи. В последний раз лидеры двух стран встречались там во время обсуждения предыдущего кредита на $1,5 млрд.

Один из собеседников издания сообщил, что стороны «близки к достижению договорённости по выделению средств», а размер кредита превысит $3 млрд. Другой источник заявил, что РФ и Белоруссия уже достигли принципиальной договорённости, а сумма кредита составляет более $3,5 млрд.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что экономика Белоруссии полностью заточена под российскую экономику. По его словам, интеграция между государствами выгодна как Москве, так и Минску.