Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/11bbfb86-729c-11eb-bd4e-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не планируют проводить пресс-конференцию после встречи, которая пройдёт 22 февраля. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется, — ответил Песков на вопрос журналистов о пресс-конференции двух лидеров.

Он добавил, что политики могут сами сделать какие-то заявления, а не через помощников, если посчитают это необходимым, но в программе такого пока не запланировано. Песков не смог ответить о том, где пройдут переговоры и пообещал уточнить этот вопрос.

Белорусский лидер опроверг информацию о том, что едет просить у Путина «аж $3 млрд». Лукашенко подчеркнул, что изначально договорился о встрече с президентом РФ в 20-х числах февраля. На встрече лидеры двух стран обсудят волнующие их животрепещущие вопросы: оборону и безопасность государства, отметил глава Белоруссии. Он также выразил надежду, что встретится с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит «париться из-за санкций». Он подчеркнул, что «мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить».