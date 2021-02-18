Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Лукашенко

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Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ожидаются «весьма продолжительные переговоры» по всему спектру отношений между двумя странами.

Встреча будет 22 февраля. Можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Будет затронут весь спектр двусторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Лукашенко есть о чём проинформировать российского президента, так как недавно завершилось Всебелорусское народное собрание.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в кредит $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля. Он также выразил надежду, что во время визита в Россию встретится с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Лукашенко отметил, что соответствующая договорённость присутствует.

Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит реагировать на западные санкции. Он подчеркнул, что те детали, к которым из-за «санкций» будет затруднён доступ, в течение трёх или пяти лет будут произведены как в России, так и в Белоруссии.