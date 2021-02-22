Лукашенко хочет поговорить с Путиным «с глазу на глаз»

https://static.news.ru/photo/b903e42c-750c-11eb-89a1-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи выразил надежду, что им удастся продолжить переговоры «с глазу на глаз».

Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения, — сказал он.

Также он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер», передаёт ТАСС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, писал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается.