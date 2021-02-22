Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

https://static.news.ru/photo/5d96b716-7518-11eb-aef2-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прокатились на горных лыжах на курорте Красная Поляна в Сочи.

После этого политики начали обсуждать дресс-код на обед, передаёт Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского главы. Лукашенко оценил состояние сочинской трассы.

Трасса мягкая, хорошая. Приятно, — сказал он.

Кроме того, президенты катались на снегоходах.

Лукашенко приехал в Сочи для проведения приговоров с Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, передавал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.