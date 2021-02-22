Лукашенко и Путин снова провели переговоры

https://static.news.ru/photo/f21a7060-75d3-11eb-8829-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Разговор состоялся на следующий день после завершения очных переговоров в Сочи.

Политики говорили об «информационном противоборстве» в ходе работы СМИ в современных условиях, кооперации военно-промышленного комплекса двух стран, усилении обороны и функционировании налоговой системы, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве — вот главная цель всей проделываемой большой работы, — передаёт БелТА.

Российский Кремль пока не сообщал о состоявшихся переговорах.

22 февраля прошла встреча президентов в Сочи. В ходе мероприятия Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер». Также он подарил коллеге корзину белорусских продуктов — несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается.

Они разговаривали весь день, но делали перерыв, в ходе которого катались на горных лыжах и снегоходах, а затем обедали, писал NEWS.ru.