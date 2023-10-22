Посол Израиля об атаке ХАМАС: такой жестокости не было со времен холокоста

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Как заявило в субботу движение ХАМАС, бомбардировки жилых кварталов в секторе Газа в то время, как в соседнем Египте проходил «саммит мира», указывают на то, что еврейское государство «игнорирует все международные ценности и конвенции».

Каирский «саммит мира», посвященный палестино-израильскому конфликту, состоялся в Египте — по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. На конференцию прибыли делегаты 34 стран. От России участвует замглавы МИД, представитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Каковы шансы на то, что ЦАХАЛ повременит с сухопутной операцией, чтобы дать шанс мирному процессу, в интервью NEWS.ru рассказывает посол Государства Израиль в Москве Александр Бен Цви. Публикуем вторую часть беседы, первая вышла в субботу.

«Где трубы, проложенные ЕС для орошения Газы? Их переделали на ракеты»

— Господин Посол, что бы вы ответили тем, кто обвиняет Израиль в нарушении базовых прав человека из-за полной блокады Газы? После трагедии возле больницы «Аль-Ахли» к числу обвинителей примкнул даже глава Евросовета Шарль Мишель...

— Каждый имеет право выступать. Но надо немножко знать географию. Давайте посмотрим на карту. Израиль блокирует весь сектор Газа? Нет, только с севера и с востока. Но Газа с юга не граничит с Израилем. А на юге кто уже много лет назад закрыл границу? Мы или братская арабская страна?

— Да, там Египет. И там на границе нет израильских военных?

— Вообще нет. Там есть только два КПП — и оба египетские, в том числе и знаменитый «Рафах». Тот, кто сравнивает Газу с блокадным Ленинградом, пусть посмотрит на карту.

Что касается гуманитарных вопросов. Такое впечатление, что все мировые дипломаты думают только о положении жителей Газы. А как насчет Израиля? Гуманитарные права наших граждан можно не соблюдать?

— Вы — правовое государство, в отличие от Газы.

— Значит, к Газе относятся как к маленькому ребенку? Который ничего не понимает и которому поэтому все можно? Вы что, считаете жителей и руководителей этой территории какими-то недееспособными? Нет, такой подход неприемлем. Они тоже взрослые люди и несут ответственность.

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы набирают воду в лагере Нусейрат

Так как насчет гуманитарной помощи нашим гражданам? Из-за ракетных и артиллерийских обстрелов мы были вынуждены эвакуировать полмиллиона жителей, живших вдоль границы Газы и Ливана. Мы о них заботимся, государство им помогает. У нас нет никакого гуманитарного кризиса?

— Израиль — богатое государство, в отличие от Газы. Для вас такие расходы посильны.

— И Газа получала каждый месяц десятки миллионов долларов. Насколько я помню, объем международной помощи Газе в пересчете на современные цены превысил план Маршалла, который помог восстановить Европу после Второй мировой.

Каждый месяц $30–40 млн поступали в Газу. Из стран Персидского залива привозили деньги в чемоданах, наличными. Причем это делалось с нашего разрешения. Куда они делись? А куда делись трубы, которые проложил Евросоюз для орошения, для развития сельского хозяйства в Газе? Их выкопали из земли и переделали на ракеты. Фосфаты, которые туда везли в качестве удобрений, пошли на изготовление взрывчатки. Бетон пошел на строительство туннелей.

Мирных жителей Газы надо было кормить, давать им работу. Но вместо этого ХАМАС строил ракеты. И вот результат такого подхода. У них теперь нехватка гуманитарной помощи, которая возникла из-за такой вот политики ХАМАС.

Почему некоторые союзники еврейского государства меняют позицию

— Тем не менее многие из тех, кто считал Израиль жертвой нападения, начинают менять позицию. Вот и глава Евросовета колеблется...

— Да, в Евросоюзе волнуются, направляют в Газу помощь и деньги. А о наших правах можно забыть? Только одной стороне можно просить о соблюдении гуманитарных норм? Замечательно.

Мы тоже волнуемся о мирных жителях Газы. Именно поэтому мы подаем воду на юг сектора, разрешаем поставлять туда гуманитарную помощь. А могли бы просто перекрыть воду. Нет таких международных норм, нет таких правил ведения войны, согласно которым мы должны поставлять врагу электричество, еду и воду. А ведь, согласитесь, Газа сейчас — враждебная для нас территория.

Какая страна бы на это пошла, потеряв 7 октября, за один день 1400 человек убитыми? У нас 3700 человек ранено, 200 взято в плен и уведено в Газу. Более 200 погибших еще не опознано, потому что их сожгли в их собственных домах, многих сожгли живьем. Когда на нас нападают — это почему-то за границей воспринимается нормально, а когда мы отвечаем на нападение — нет.

— Как известно, приказ о вводе сухопутных войск в сектор Газа может отдать лишь «кабинет военного времени». В кабинет входят глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и бывший глава Генштаба Бени Ганц. Дипломаты в этот кабинет не входят. И все же могли бы вы сказать, каковы причины, по которым наземная операция пока не началась, хотя решение о ней, как вы уже заявляли, принято?

— Причины могут быть тактическими. Возможно, надо подготовить силы, которые должны войти на палестинскую территорию. Фактором также может быть время. Когда лучше это сделать, решают военные. Факторы могут быть политические и международные — разные.

Израилю необходимо уничтожить структуры ХАМАС и других группировок, которые находятся в секторе Газа. Только после этого можно будет решать, что делать с этой территорией. Без этого у нас не будет спокойной границы. Иначе всё будет продолжаться, а этого никто не хочет. В Газе не должно остаться никаких террористических структур. Вот и все. Надо начинать с этого. Потом решать дальнейшие вопросы.

Кто будет управлять сектором Газа после наземной операции ЦАХАЛ

— Но разве наземная операция поможет? Как говорят некоторые эксперты, большинство населения в Газе по-прежнему поддерживает радикалов. Если там провести демократические выборы, там, как и в 2006 году, скорее всего, опять победит ХАМАС.

— Жителям сектора необходимо предложить альтернативу. То, что Махмуд Аббас и другие палестинские лидеры не могут взять Газу под контроль, это уже другой вопрос. Это не наш вопрос.

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия попадания снаряда по больнице «Аль-Ахли» в Газе

— После сообщений об ударе по больнице «Аль-Ахли» лидер Палестины Махмуд Аббас отказался встречаться с президентом США, первый мирный саммит был сорван. С обеих сторон конфликта сейчас царит ожесточение, преобладает ненависть. Но можно ли себе представить, что по завершении острой фазы конфликта, когда пыль от бомбардировок осядет, мирный процесс в итоге ускорится? О такой возможности, кстати, упоминал президент Владимир Путин...

— Для этого нужно два простых условия. Перед тем как говорить о мирном процессе, нужно ответить: с кем вести переговоры и о чем? Если, например, ХАМАС перестанет быть террористической структурой и признает право Израиля на существование, как это сделали другие арабские и мусульманские страны, — такие как Египет, Марокко, Эмираты или Турция, — тогда будет о чем говорить. Пока же ситуация иная.

— То есть ХАМАС должен вычеркнуть из своих программных документов пункт об уничтожении Израиля?

— Уничтожение Израиля отражается не только в программе, но и в его действиях. 7 октября боевики ХАМАС напали на нашу территорию, зверски убили наших мирных жителей — с жестокостью, которой мы не видели со времен холокоста. С кем теперь говорить? С ними?

Когда-то все израильские заложники автоматически признавались погибшими

— Сообщалось, что одним из командиров ХАМАС, готовившим атаку 7 октября, был человек, который когда-то сидел в израильской тюрьме и которого потом обменяли в числе 1027 заключенных на одного Гилада Шалита, пленного сержанта ЦАХАЛ. В израильском обществе не звучат теперь голоса о том, что зря тогда обменяли тысячу человек на одного?

— Большая часть из освобожденных тогда палестинцев вернулась в ряды террористических организаций. Да, многие в Израиле об этом жалеют. Но это наше правило. Мы не оставляем своих и мы готовы заплатить цену. Правда, если соблюдать такие пропорции, чем это закончится?

— Раньше у Израиля было правило: не вести с боевиками никаких переговоров о судьбе военнопленных и заложников. Заложники сразу же объявлялись погибшими — чтобы не провоцировать новые захваты заложников.

— Было такое.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Александр Бен Цви

— Почему от этого правила отказались?

— Началось внутреннее и внешнее давление. У нас демократическая страна, и по итогам очередных выборов от этой практики правительство решило отказаться.

Дело в том, что возникают вопросы морального порядка. Если вы посылаете солдата в бой, он должен знать, что о нем позаботятся, если он попадет в плен. Солдата не бросят, а постараются освободить.

Включать ли в договор с палестинцами пункт о прибыли от добычи газа

— После начала войны Израиль приостановил добычу газа на месторождении Тамар, расположенном в Средиземном море недалеко от зоны конфликта. Причина — месторождение оказалось в зоне досягаемости для ракет ХАМАС. Скажите, а теоретически может ли быть включен в будущий мирный договор с палестинцами пункт о совместном разделе прибыли от добычи с месторождения?

— Тамар находится севернее. Есть другое месторождение, которое ближе к сектору Газа. Его разрабатывают английские фирмы, у которых заключены соглашения о поставке с Египтом. В общем, когда наступит мир, можно будет поговорить об этом.

Вы знали, что до 7 октября каждый день на территории Израиля легально работали около 20 тысяч палестинцев? Они трудились, платили налоги, а мы эти налоги переводили палестинской администрации.

То есть мы умеем решать подобные технические вопросы. Но сначала нужен мир, — мир с теми, кто не собирается тебя убивать.

Так это произошло с арабскими странами, подписавшими «соглашения Авраама». Они поняли, что Израиль — страна, с которой выгодно сотрудничать, торговать, а не пытаться ее уничтожить.

Голда Меир как-то сказала: когда наши враги будут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас, тогда и наступит мир.

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