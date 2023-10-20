Стало известно об отказе Аббаса созваниваться с Байденом Kan: Аббас отказался от разговора с Байденом во время его визита в Израиль

Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с лидером США Джо Байденом во время его визита в Израиль 18 октября, сообщает радио Kan со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По словам собеседника, инициатива исходила от представителей Белого дома, однако была отклонена.

Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу, — сказал собеседник Kan.

Ранее Аббас отказался участвовать во встрече с Байденом, которая должна была состояться в городе Аммане. Представитель израильского лидера заявил, что любой саммит без остановки конфликта в секторе Газа бесполезен. Несмотря на это источники СМИ сообщают, что Израиль и США продолжают поддерживать контакты.