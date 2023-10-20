Байден заявил, что призвал власти Израиля не ослепляться яростью

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации из Овального кабинета заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его мнению, Америка тоже была в ярости во время терактов 11 сентября 2001 года.

Я предостерег правительство Израиля, чтобы оно не было ослеплено яростью, — отметил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что США и их партнеры работают над лучшим будущим для Ближнего Востока. Делается это не только ради пользы региона, но и своей собственной, пояснил он и пообещал 20 октября отправить в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.

Соединенные Штаты и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока... это пойдет на пользу людям на Ближнем Востоке, а также пойдет на пользу нам, — подчеркнул американский президент.

Ранее Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.