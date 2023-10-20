BBC покаялась за освещение удара по палестинской больнице «Аль-Ахли» BBC принесла извинения за ошибочные выводы при освещении взрыва в «Аль-Ахли»

Фото: Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

Высокопоставленный сотрудник Британской вещательной корпорации (BBC) Джонатан Мунро признал, что новостной отдел допустил ошибку при освещении удара по палестинской больнице «Аль-Ахли», расположенной в секторе Газа. В ходе своего выступления на форуме The Media Society он заявил, что корреспондент BBC позволил себе спекулировать на данную тему, что создало у зрителей впечатление о причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к случившемуся.

В ходе репортажа с места событий корреспондент BBC Джон Доннисон заявил, что масштабы взрыва могут свидетельствовать о нанесении удара израильской авиацией или сразу о нескольких ударах по госпиталю. Мунро считает, что делать такие предположения в быстроразвивающейся ситуации неправильно.

Корреспондент Джон Доннисон поступил неправильно, спекулируя на тему взрыва в госпитале, — заявил Мунро.

Как сообщалось ранее, сотрудники израильской полиции напали на сотрудников арабской редакции BBC. По данным корпорации, правоохранители угрожали журналистам оружием, несмотря на то что на них были опознавательные знаки для представителей СМИ. Полицейские также разбили телефон одного из корреспондентов, пытавшегося снимать происходящее.