Израильская полиция напала на журналистов BBC в Тель-Авиве BBC сообщила о нападении полиции на журналистов ее редакции в Тель-Авиве

Фото: Oren Ziv/dpa/Global Look Press

Британская вещательная корпорация BBC сообщила о нападении израильских полицейских на журналистов ее арабской редакции в Тель-Авиве. По имеющимся данным, правоохранители угрожали оружием.

Одна из съемочных групп BBC Arabic, работающая в Тель-Авиве и передвигавшаяся в автомобиле с четко читаемыми надписями «Пресса», была остановлена вчера вечером и подверглась нападению израильской полиции, — говорится в сообщении.

Журналисты сразу же показали полицейским, которые навели на них огнестрельное оружие, свои удостоверения сотрудников СМИ. Правоохранители устроили обыск автомобиля и разбили телефон одного из корреспондентов, пытавшегося снимать происходящее, отметили в корпорации. Уточняется, что сотрудник прессы получил удар в район шеи. Полиция Тель-Авива произошедшее никак не прокомментировала.

Ранее стало известно, что фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, погиб на юге Ливана в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Израиля. Еще двое журналистов Al Jazeera получили ранения. В этой связи официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик обратил внимание на необходимость проведения расследования гибели фотографа. Он выразил соболезнования в связи со смертью фотокорреспондента.