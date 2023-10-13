В ООН понадеялись на расследование гибели журналиста Reuters

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

ООН надеется, что гибель фотографа агентства Reuters на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, брифинг которого транслировался на YouTube-канале Forbes. Он также выразил соболезнования в связи со смертью фотокорреспондента.

Это еще один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование того, что произошло на самом деле, — сказал он.

Ранее стало известно, что фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, погиб на юге Ливана в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Израиля. Еще двое журналистов Al Jazeera получили ранения.

В этот же день израильская армия запустила две ракеты по городу Эн-Накура в Ливане. Обстрел производился с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол». Также над городом периодически пролетают израильские разведывательные самолеты.

До этого ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.