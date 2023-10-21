Генсек ООН призвал к созданию независимого палестинского государства Гуттериш выступил на саммите в Каире за создание независимой Палестины

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Антониу Гуттериш

Необходимо создать независимое палестинское государство, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита мира, который проходит в египетской административной столице Новом Каире. Трансляция саммита представлена на YouTube-канале администрации ас-Сиси.

Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств. <...> Палестинцы должны стать свидетелями осуществления их законного желания: создания своего независимого государства, — сказал Гуттериш.

Гутерриш отметил, что создание независимой Палестины станет основной для подлинного мира и стабильности в секторе Газа. Генсек добавил, что атака ХАМАС на Израиль не является оправданием для «коллективного наказания».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время открытия саммита заявил, что необходимо обеспечить международную защиту палестинского народа. Он выразил удивление молчанием разных стран по поводу «коллективного наказания» людей в секторе Газа.

До этого ас-Сиси заявил, что перемещение палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров имеет большие риски. По его мнению, это может положить конец вопросу создания палестинского государства.