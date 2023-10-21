Египет призвал обеспечить международную защиту палестинцев Президент Египта ас-Сиси: нужно обеспечить международную защиту палестинцев

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Необходимо обеспечить международную защиту палестинского народа, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время открытия саммита мира в египетской административной столице Новом Каире, сообщает администрация главы арабской республики. Он выразил удивление молчанию разных стран по поводу «коллективного наказания» людей в секторе Газа. Трансляция саммита представлена в YouTube-канале администрации ас-Сиси.

Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита, — сказал ас-Сиси.

Ранее ас-Сиси заявил, что перемещение палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров имеет большие риски. По его мнению, это может положить конец вопросу создания палестинского государства.

Он добавил, что необходимо возобновить переговорный процесс и дать палестинцам надежду на создание государства в границах 1967 года. Ас-Сиси также отметил важность сотрудничества разных стран во избежание распространения конфликта на весь регион. Наряду с этим египетский лидер подчеркнул, что нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.