Посол Израиля: ракеты ХАМАС из-за осечки падали в самой Газе десятки раз

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

Решение о начале наземной операции в секторе Газа принято, заявил в пятницу посол Израиля в России Александр Бен Цви. Он напомнил цели, которые перед собой ставит армия еврейского государства, — уничтожение структур палестинского движения ХАМАС и освобождение всех захваченных 7 октября заложников. Почему командование пока не спешило с сухопутной операцией и что на самом деле произошло на этой неделе возле баптистской больницы «Аль-Ахли» в Газе, посол Государства Израиль Александр Бен Цви рассказал в большом интервью NEWS.ru. Публикуем первую часть беседы, вторая выйдет в ближайшее время.

Куда на самом деле упала ракета в Газе

— Господин посол, как, по-вашему, после трагедии в больнице в Газе, не начались ли «война версий»? Те, кто симпатизирует Израилю, будут верить в вашу версию, а противники Израиля — в палестинскую...

— Если кто-то уже что-то решил и не интересуется фактами, то это может произойти. Даже самые крупные газеты сначала начали излагать одну версию, непроверенную, но потом, когда появились факты, снимки, видео, оказалось, что она совсем другая.

Есть то, что подтверждено фактами, и есть просто рассказ. Две большие разницы.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Александр Бен Цви

С нашей стороны — абсолютно точные факты. Они показывают, как это произошло, как ракета, которая была выпущена «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), просто падает. Кстати, падает не на больницу, а на стоянку. Это видно на фотографиях, опубликованных мировыми СМИ. Там в результате лишь несколько машин повреждено. Все эти цифры, которые называл хамасовский Минздрав, — 500 жертв, потом 800 погибших... Неужели в это можно поверить? Это чистая ложь.

Есть видеозаписи. И телеканал «Аль-Джазира» показывал картинку из Газы, и наши видеокамеры показывали, как это произошло. Тут дело в том, кто пользуется фактами, а кто пользуется устными рассказами.

— Но в Совбезе ООН еще не состоялось заседание, на котором ваши дипломаты обещали предъявить «неопровержимые доказательства». Широкая публика пока знает только кадры «Аль-Джазиры», на которых просто видны два взрыва в темноте. Стопроцентных доказательств невиновности Израиля не видно.

— Публикуется и видеосъемка из различных источников. И американцы, и европейцы, и другие сказали, что у них тоже есть факты. У нас есть запись разговора двух активистов ХАМАС, которые именно об этом говорят. Хотя это были секретные материалы, мы их опубликовали.

Кроме того, посмотрите на фотографию с места трагедии — там маленькая воронка посередине парковки. Это вовсе не здание больницы. Так что придумывать можно разные вещи. Если люди хотят в них верить, это их проблема, если они хотят верить в ложь.

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Могли ли палестинцы сами запустить ракеты

— Но говорят, что сам по себе этот разговор, эта аудиозапись не может быть уликой, потому что неизвестно, кто с кем говорит...

­— Почему только мы должны что-то доказывать? Хамасовцы говорят, что это мы стреляли по больнице. Пожалуйста, доказывайте. Мы даем снимки, видео, аудиозапись — всё, что хотите. Вот с нашего радара пусков ракет есть снимок. Так что у нас всё есть. А у них что? Просто слова?

Давайте скажем, что ракета была пущена с Марса? Может, марсиане стреляли? Пусть доказывают, что это не так... Надо предоставлять факты. Почему так легко верят в то, что мы это сделали? Знаете, сколько раз эти самодельные ракеты, которыми ХАМАС по нам стреляло, падали в самом секторе Газа? Десятки раз. Даже карта есть такая. Места падений внутри самой Газы.

— То есть их ракетные установки давали осечку?

— Да-да. Ракеты, которые были выпущены по нам, но не долетели. Есть и схема, откуда был произведен выстрел той ракеты, которая упала на парковку возле больницы. Если у кого-то будут другие доказательства, предоставляйте.

«Больше всего критикуют нас те страны, с которыми у нас нет соглашений»

— Несколько лет назад ряд арабских стран заключили с вами «соглашения Авраама». Вы видите какую-то разницу в реакции на события в Газе между теми, кто подписал с вами мирный договор, и теми, кто нет?

— Конечно. Больше всего критикуют нас те страны, с которыми у нас нет соглашений. Особенно громко выступают страны, которые очень заботятся о правах человека, — Сирия, Иран и другие такого же типа.

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Но в целом, да, есть разница. У тех, кто подписал «соглашения Авраама», есть контакты с нами. Они всегда могут напрямую с нами посоветоваться, спросить, узнать, а не сразу рубить с плеча, без проверки.

— После 7 октября Израиль объявил полную блокаду Газы. Ваш министр энергетики Исраэль Кац потребовал: пока не будут возвращены заложники, сектор Газа не получит воды. Вы лично говорили, что такие жесткие меры нужны для достижения двух целей: уничтожения структуры ХАМАС и освобождения заложников. Тем не менее вскоре израильские власти все же решили возобновить подачу воды, правда, только на юг Газы. Стало быть, выполнение названных двух задач откладывается?

— Нет. Израиль призвал тех, кто живет на севере Газы, эвакуироваться на юг сектора. И чтобы там не создавать какой-то гуманитарный кризис, мы и подали воду. Кроме того, мы разрешили пропустить ограниченное количество грузовиков с гуманитарной помощью из Египта.

Мы стараемся сохранить мирное население Газы. Это все соображения, связанные одно с другим. Если мирные люди эвакуируются с севера на юг, то они должны все-таки получить некоторые условия для жизни.

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

— То есть власти немного скорректировали свою позицию?

— Мы всегда корректируем позицию, если это нужно. Нельзя быть слишком жестким. Если решение для нашей позиции лучше изменить, меняем. Не надо из этого делать драму. Но учтите: на севере Газы нет ни гуманитарной помощи, ни воды — ничего.

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