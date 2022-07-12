Тайная дружба против Ирана: зачем сближаются Израиль и Саудовская Аравия Раскрыты детали возможного соглашения между еврейским государством и Эр-Риядом

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Ожидается, что в ходе визита в Саудовскую Аравию, Израиль и на Западный берег президент Джо Байден постарается подтолкнуть Эр-Рияд к нормализации дипломатических отношений с Израилем. Это было бы огромным расширением «Соглашений Авраама», ближневосточного мирного плана периода администрации Дональда Трампа.

Накануне визита Байдена на Ближний Восток были раскрыты детали возможного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Это формирование регионального альянса морской и воздушной обороны против Ирана; разрешение израильским самолетам использовать воздушное пространство Саудовской Аравии; разрешение гражданам Саудовской Аравии путешествовать в Иерусалим, а израильским арабам — летать прямыми рейсами в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

В целом подобные пожелания кажутся слишком оптимистичными, если речь идет о практических шагах по поводу формирования антииранского альянса. Правда, предпосылки для подобного взаимодействия на этом треке между двумя странами существуют уже давно, но требуют более сложной и длительной подготовительной работы.

Что касается вопросов хаджа или использования израильскими гражданскими самолетами саудовского воздушного пространства, то здесь могут быть подвижки, так как эти две темы уже были частично активированы ранее. Так, в ноябре 2020 года Эр-Рияд разрешил израильским рейсам использовать свое воздушное пространство для достижения пунктов назначения в ОАЭ. С тех пор открылось несколько коммерческих линий между Израилем, Дубаем и Абу-Даби через КСА.

Фото: Shutterstock Международный аэропорт имени Короля Халида, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Израильские арабы и сейчас могут совершать хадж, однако пока что условием является их прибытие на территорию королевства из третьей страны, что делает выполнение этого «столпа ислама» гораздо более затратным — до $11,5 тыс. за недельную поездку. Между тем паломники из соседних арабских стран платят примерно половину этой суммы. Существенных преград для организации в будущем прямого доступа израильских арабов в Саудовскую Аравию также не наблюдается.

В целом же Эр-Рияд давно уже взял курс на постепенную нормализацию отношений с Израилем, но шаги в этом направлении он делает гораздо более осторожно, чем, например, ОАЭ. И для этого есть ряд причин.

Нельзя просто взять и помириться

Прежде всего, следует иметь в виду статус правителей Саудовской Аравии в качестве «Хранителей обеих святынь», то есть двух «священных» или «запретных» городов ислама — Мекки и Медины. Такой статус накладывает на королевскую семью гораздо более широкие обязательства (по сравнению с правителями иных арабских государств) не только перед собственными подданными, но и перед всем исламским миром. На правителях Саудовской Аравии лежат обеспечение безопасности святынь ислама от внешних или внутренних угроз, организации хаджа и многое другое.

Однако следует обратить внимание, что священных городов в исламе не два, а три. Третьим священным городом является Аль-Кудс, то есть Иерусалим, который в настоящее время оккупирован Израилем. Поэтому арабо-израильский конфликт для саудовского правящего дома выходит за рамки собственно противоречий арабов или евреев и борьбы за создание Палестинского государства. Этот конфликт несет в себе не просто религиозную, но сакральную составляющую, которая не может быть проигнорирована или принесена в жертву собственно национальным саудовским интересам.

И здесь важно учитывать, что Саудовская Аравия — исламское теократическое государство, которое как минимум должно руководствоваться исламскими принципами в своей внешней и внутренней политике и принимать политические решения с оглядкой не просто на положения ислама, но и на статус своих правителей как «Хранителей обеих святынь».

Если обратиться к истории, то Эр-Рияд и Израиль поддерживали неафишируемые контакты до конца 1960-х годов, несмотря на арабо-еврейское противостояние. У обоих государств был общий противник в лице президента Египта Гамаля Абдель Насера, с которым у Саудов дело шло к открытому конфликту из-за Йемена, где шла гражданская война. Королевство поддерживало роялистов, в то время как Насер направил свои войска в поддержку республиканцев. Однако именно захват Израилем Аль-Кудса — Иерусалима — в 1967 году и святынь Аль-Аксы на Храмовой горе предрешил резкий разворот со стороны Эр-Рияда. Он с 1967 года начал сближение с Египтом, а арабо-израильский конфликт после этого для «Хранителя обеих святынь», которым тогда был король Фейсал, приобрел не просто религиозную, а сакральную составляющую.

Фото: Shutterstock Иерусалим — город в Израиле

Конечно, Саудовская Аравия во время фактического правления страной наследного принца Мухаммада бин Салмана постепенно дрейфует в сторону национального, а не исламского государства, то есть во главу угла ставятся именно национальные, а не религиозные интересы, что делает перспективы примирения с Израилем более оптимистичными, но пока этот процесс вряд ли можно считать завершенным.

«Государство Таухида» на развилке

Саудовская Аравия возникло как «государство таухида (единобожия)», то есть «истинного ислама», в период противостояния Дома Саудов с иными мусульманскими властителям на Аравийском полуострове и даже с Османским государством, чей правитель имел статус халифа. Но все они, с точки зрения саудовского духовенства, не отвечали в должной мере положениям ислама или даже им противоречили (что является как минимум дискуссионным вопросом). Поэтому, по мнению правителей и богословов Эмирата Дирия — прообраза саудовского государства, возникла необходимость в построении нового исламского государства, опирающегося исключительно на религиозные основы. Таким и должна была стать Саудовская Аравия.

В связи с этим отказаться от «столпа» саудовской государственности, которым является приверженность исламу и с претензиями на ведущую духовную роль в исламском мире достаточно проблематично — ведь это закладывает бомбу замедленного действие под саудовский режим и ставит под вопрос саму легитимность правления саудовской династии.

В связи с этим, хотя наследный принц Мухаммад бин Салман и проводит реформы, в том числе отменяя наиболее строгие религиозные предписания, если они не касаются основополагающих вопросов, или, например, разрешает ранее запрещенные в Саудовской Аравии концерты западных поп-звезд, сами шариатские основы государства не подвергаются ревизии и не ставятся под сомнения.

Арабская мирная инициатива против «Соглашений Авраама»

В подобном ключе кронпринц (по крайней мере пока) старается действовать и в плане нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. То есть сближение допустимо, если оно не затрагивает те положения, которые могут быть истолкованы как отход от исламских основ. Поэтому нормализация с Израилем возможна лишь при признании палестинских прав на обладание восточным Иерусалимом с находящимися там мусульманскими святынями Аль-Аксы. Это снимет по сути религиозный запрет на какие-либо мирные соглашения с Израилем.

С другой стороны, нельзя исключать, что сам Мухаммад бин Салман также может попытаться войти в истории, установив дипломатические отношения с Израилем и изменив основы саудовского государства. Но это будет крайне рискованный шаг, которые может вызвать неприятие со стороны населения королевства и усиления там протестного потенциала, который по-прежнему сохраняется, но тогда сможет вырваться наружу. И в любом случае подобный шаг, если и будет возможен, то только после того, когда кронпринц станет полноценным монархом, заменив своего отца на троне.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Пока же положения «Соглашения Авраама», на основании которых были установлены дипломатические отношения между ОАЭ и Израилем, не подходят для Саудовской Аравии. Эр-Рияд еще 20 лет назад разработал Арабскую мирную инициативу (АМИ), которая учитывала все нюансы, которые КСА должны были соблюсти для нормализации отношений с еврейским государством.

АМИ было предложением, сделанным Израилю. Согласно предложению, все члены Лиги арабских государств нормализуют отношения с Тель-Авивом в обмен на возвращение Израиля к границам 1967 года и создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Это бы сняло вопросы принадлежности Аль-Кудса и его исламских святынь и возвращало бы его под власть мусульман.

Как передало агентство Bloomberg 11 июля, полная нормализация дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, вероятно, потребует гораздо больше времени и будет разворачиваться в виде серии более мелких шагов, а не масштабных соглашений, подписанных с другими арабскими государствами. Об этом, в частности, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл.

Мелкими шагами против Ирана

Прежде всего определенных шагов следует ожидать на антииранском направлении, однако, как указывалось выше, вряд ли и здесь следует ожидать каких бы то ни было прорывных инициатив.

Собственно сотрудничество в сфере безопасности между Израилем и Саудовской Аравией будет сохранять ту же динамику, что и раньше. Например, речь может идти об участии израильских и саудовских военных в совместных военных учениях наряду с третьими странами под эгидой США, в рамках которых могут проводится соответствующие консультации и отрабатываться схемы взаимодействия силовых структур обоих государств в кризисных ситуациях.

Начало этому, собственно, было положено в феврале этого года, когда Израиль принял участие в масштабных военно-морских учениях под руководством США на Ближнем Востоке, впервые публично присоединившись к Саудовской Аравии и Оману, двум странам, с которыми у него нет дипломатических отношений. Показательно, что эти Международные морские учения 2022 (IMX 22) проводились на фоне обострения напряженности в Персидском заливе после ракетных ударов по ОАЭ со стороны йеменского движения хуситов, которых обвиняют в связях с Ираном.

При этом сотрудничество между саудовскими и израильскими спецслужбами на антииранском направлении давно стало предметом многочисленных спекуляций. Это касается, например, распространенных на «арабской улице» слухов об их возможном сотрудничестве в деле ликвидации Имада Мугние — одиозного главаря «сил специальных операций» ливанской «Хезболлы».

Фото: Shutterstock Специальные подразделения Израиля

Неизвестно, насколько эти слухи соответствуют действительности, но, вероятно, в рамках обмена информации между спецслужбами может развиваться сотрудничество двух стран для формирования более широкого антииранского альянса. Однако вряд ли королевство пойдет на открытое военное взаимодействие с Израилем по уже обозначенным выше причинам.

С другой стороны, нельзя исключать и прямых неафишируемых контактов между руководящими лицами Израиля и Саудовской Аравии. Информация об этом также периодически вбрасывается в СМИ.

Например, по данным Брукингского института со ссылкой на израильское официальное лицо, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман в 2020 году принял тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Майка Помпео в Неоме, футуристическом техно-городе на северо-западе Саудовской Аравии. Эр-Рияд тогда отрицал факт встречи. Но данные воздушного движения, за которым следили независимые наблюдатели, показывали, что самолет, ранее использовавшийся Нетаньяху, вылетел из Израиля в район возле Неом, совершил там посадку и провел несколько часов на земле, а затем вернулся.