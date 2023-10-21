Гумкоридор через КПП «Рафах» закрылся спустя час после открытия CNN: КПП «Рафах» закрылся после проезда через него 20 грузовиков

Фото: Amr Adel/dpa/Global Look Press

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа закрылся после проезда через него 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает CNN. По информации египетского гуманитарного движения Красный Полумесяц, грузовики доставили в сектор продукты питания и медикаменты. Они были переданы палестинскому Красному Полумесяцу.

20 грузовиков с медицинскими препаратами, а также продуктами пересекли КПП «Рафах» и были переданы палестинскому Красному Полумесяцу, — говорится в сообщении.

Ранее представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай после открытия этого КПП заявил, что в первую очередь в сектор доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной медпомощи жителям анклава, пострадавшим в результате бомбардировок и обстрелов сектора со стороны израильских сил. Также отмечалось, что иностранцы в Газе смогут в ближайшее время покинуть анклав через этот пропускной пункт.

До этого живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут.