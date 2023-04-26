Лучше F-35? Как Турция создала истребитель Hürjet пятого поколения Новейший военный самолет не просто так взлетел впервые в преддверии президентских выборов

Фото: Turkish Aerospace Industries

Сверхзвуковой боевой самолет Hürjet

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о первом полёте истребителя пятого поколения Hürjet. Турецкий лидер подчеркнул, что это «первый отечественный и национальный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолёт». Но эксперты обратили внимание, что эта новость появилась в разгаре предвыборной президентской гонки. Насколько «первый истребитель пятого поколения» можно считать военно-техническим прорывом Анкары — в материале NEWS.ru.

Старались для себя и для НАТО

Hürjet создан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) для ВВС Турции — страны, имеющей важное стратегическое значение для НАТО. Согласно требованиям организации, турецкие вооружённые силы, в том числе и боевая авиация, должны при необходимости решать «задачи быстрого реагирования» на Южно-Европейском театре военных действий. Ранее НАТО создал на территории Турции мощную авиагруппировку, состоящую из боевых самолётов США и Турции.

Турецкие ВВС, например, активно участвовали в операции НАТО на Балканах в 1990-х годах. Также военная авиация этой страны выполняла боевые задачи в ходе недавних гражданских войн в Сирии и Ливии. Военно-промышленный комплекс Турции, как отмечают эксперты, совершил с начала века большой рывок. Собственным производством вооружений в Ближневосточном регионе ныне располагают только Турция, Иран и Израиль, причем Анкара за последние годы достигла значительных успехов в производстве беспилотников.

Фото: Turkish Aerospace Industries В Турции успешно совершил свой первый полет истребитель пятого поколения Hürjet

Как создавался Hurjet

Следом за БПЛА настала очередь новых самолетов. О машине пятого поколения в Турции всерьёз заговорили в 2017 году, когда приступили к работе над Hürjet. В 2018 году была завершена разработка концептуального дизайна Hürjet, в 2019-м завершилось создание проектной документации.

Работу ускорили антитурецкие санкции США, введённые в отношении своего партнёра по НАТО, после того как Анкара купила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Пентагон не смог отговорить турецкое руководство от этой покупки, поэтому Белый дом в 2018 году отказался поставлять Анкаре военные самолёты F-35, исключив её из программы по их совместному производству, из-за чего турецкому ВПК пришлось выискивать варианты «импортозамещения» и активизировать работу по созданию нового самолёта.

Что такое самолёт пятого поколения

Руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир даже заявил осенью 2022 года, что турецкий самолёт превзойдёт по тактико-техническим характеристикам американский F-35. Первоначально испытания Hurjet планировались на конец года, но первый полёт удалось совершить намного раньше — 25 апреля.

У Турции есть вся необходимая военно-техническая база для создания боевой машины пятого поколения, отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Владислав Шурыгин.

Фото: CeeGee/CC BY-SA 4.0/wikipedia Одномоторный тандемный сверхзвуковой учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, разрабатываемый Turkish Aerospace Industries

«Что такое военный самолёт пятого поколения? Прежде всего, это показатель состояния военно-авиационной промышленности страны. Турция располагает здесь хорошими возможностями, как и США, Россия, Китай. У самолёта этого поколения должен быть двигатель, который позволяет осуществлять бесфорсажный сверхзвуковой полёт. Должны быть принципиально новые приборы управления — самолёт этот действует в едином информационном поле с другими. Он должен иметь новое вооружение, соответствующее более высокому уровню, чем самолёты других поколений. Самолёт этот должен обладать новыми разведывательными возможностями, локаторами и так далее», — рассказал военный аналитик.

Пока первенство в производстве боевых машин пятого поколения у США благодаря самолётам F-22 и F-35. Небольшое отставание наблюдается у Китая, но он тоже произвёл около 70 самолётов J-2. В России приступают к производству Су-57, который должен поступить на вооружение к 2028 году, при этом свой первый полёт Cу-57 совершил ещё в январе 2010 года.

На Hürjet у Анкары особые надежды

Первый полёт самолёта Hürjet продолжался 26 минут. В воздух он поднялся в сопровождении истребителя F-16 турецких ВВС, контролировавшего полёт. Теперь истребитель пятого поколения ждут дальнейшие испытания. По планам компании ТАI, серийное производство должно начаться в 2024 году, а ещё через год компания рассчитывает выпускать по два самолёта в месяц. Линия сборки для данного самолёта, как заверил Исмаил Демир, уже готова.

Hürjet стал первым реактивным самолётом, который полностью разработан в Турции. По словам специалистов, он должен прийти на смену самолётам Т-38 и F-5, для полной замены авиапарка турецких ВВС потребуется как минимум 70 самолётов.

Фото: Turkish Aerospace Industries Создатели борта заявили, что по тактико-техническим характеристикам Hürjet превзойдет американский истребитель F-35

Создание нового самолёта ускорили под выборы президента?

Турецкая программа создания нового истребителя пятого поколения удивляет своими сроками, отметил в беседе с NEWS.ru военные аналитик, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров. Он напомнил, что другие страны, как, например, Россия, шли к ней гораздо дольше.

«Предполагаю, что здесь явно не обошлось без сотрудничества с нами. Такой самолёт должен иметь определённое покрытие, чтобы стать невидимым для радаров. Именно такое, какое есть у нашего Су-57. Но про покрытие турецкого самолёта ничего не говорится. Что мы знаем о турецком самолёте? Например, его скорость 1 470 км/час. Но с такой скоростью наши самолёты уже летают 20 лет. Высота полёта — 14 км, полезная нагрузка — 3 000 кг. Всех сведений, попавших в СМИ, хватает лишь для вывода, что самолёт всё ещё „сыроват“», — сделал вывод военный аналитик.

По словам Краснопёрова, у таких российских самолётов, как Су-30 и Су-35, тактико-технические характеристики не хуже, чем у нового турецкого истребителя, но они квалифицируются как самолёты поколения 4++.

«Заявления турецкого президента о „невиданном успехе“ военно-авиационной промышленности страны больше имеет политический смысл накануне выборов», — предположил военный аналитик.

Большая часть населения Турции, находящейся поблизости от нескольких очагов военных противостояний, внимательно следит за развитием вооружённых сил страны. Для них заверения Эрдогана о создании боевого самолёта пятого поколения — очень желанная информация, и она имеет особенно большое значение перед президентскими выборами, назначенными на 14 мая, поскольку успехи в военной и военно-технической сфере остаются одной из важных тем для предвыборной агитации Эрдогана. Даже если ему приходится немного преувеличивать эти успехи, заключил эксперт.