Истребитель Checkmate: копия или успех плагиата

Пожалуй, ни один из стендов, представленных на 15-м авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском не мог похвастать таким размахом, как павильон с российским истребителем пятого поколения Checkmate от ОКБ «Сухой». Идеальный чёрный прямоугольник с величественным шахматным конём вызывал вполне ожидаемый ажиотаж среди многочисленных посетителей выставки.

Даже футуристический павильон главного партнёра выставки — Казахстана — ощутимо проигрывал ему в уровне помпезного размаха. Однако зарубежные издания не оценили по достоинству достижение российской авиационной мысли, упрекнув конструкторов Су-75 в откровенном плагиате с двух устаревших американских аналогов — боинговского X-32 и YF-23 тандема Northrop/McDonnell Douglas. И это, не говоря о более очевидном «двойнике» Checkmate — ещё одним прототипом из США под названием MRF-54E. NEWS.ru попытался разобраться, почему обвинения в кальке ведущего истребителя страны не скажется на его дальнейшем экспортном потенциале на примере главного тренда юбилейной авиавыставки.

Неожиданный ход «конницей»

В госкорпорации «Ростех» объяснили претенциозное название новейшей российской разработке сходством задач Су-75 с одной из фигур шахматной доски. По словам главы компании Андрея Чемезова, лёгкий тактический самолёт (ЛТС) как и «конница» способен удивить потенциального противника «неожиданными ходами». В действительности же российскому истребителю удалось застать врасплох иностранную публику, даже не выходя в открытое небо.

Зарубежная пресса составила весьма неоднозначное мнение о «надежде отечественной авиации», поставив в вину российским конструкторам плагиат почти тридцатилетней давности. Так, автор американского профильного издания Air Force Magazine Джон Тирпак заметил явные сходства Checkmate сразу с двумя прототипами из США. Причём оба из них местные вооруженные силы «списали со счетов» ещё в начале 90-х годов прошлого века. Такими «неудачниками» оказались истребители пятого поколения американского гиганта Boeing (X-32) и его соотечественника — YF-23 объединённой Northrop/McDonnell Douglas.

Boeing X-32 U.S. Air Force/wikimedia.org

Действительно, если присмотреться к фотографиям «конкурентов» Checkmate, то сходства становятся очевидны. В частности, на российском истребителе присутствует треугольное кольцо со срезанными концами, это же дизайнерское решение заметно и у его предшественника — X-32. У российской модели в хвостовой части также расположены два наклонных элевона для улучшения аэродинамики, что, опять же, роднит Су-75 с боинговским прототипом и YF-23.

YF-23 U.S. Air Force/wikimedia.org

Оба из американских аналогов ещё в начале 90-х грызлись между собой на государственном тендере в борьбе за право стать единым ударным истребителем, однако в итоге проиграли прямому конкуренту — F-22 от компании Lockheed Martin. Причём одной из этих моделей поражение далось совсем тяжело — McDonnell Douglas вскоре прекратила своё существование, в 1996 году компанию приобрёл Boeing.

«Кот в мешке»

Ещё одно американское авторитетное издание — Forbes — также предсказало новейшему российскому истребителю трудное будущее. В частности, авиационный эксперт и автор книг Том Купер назвал Checkmate «котом в мешке» при дальнейшем отсутствии финансирования проекта из-за рубежа. Причиной этому, по мнению эксперта, может стать специфическая конструкция боевого самолёта, которая по своей форме напоминает ещё один американский самолёт пятого поколения — F35. Отсутствие же принципиальной новизны во внешнем дизайне судна, а также «вторичность» технических характеристик, роднящее модель с невидимкой F-22, могут в свою очередь спугнуть основных клиентов России за границей, включая азиатские и арабские страны.

F35 Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Издание Defence Blog также предсказало туманные перспективы экспортной судьбе Су-75. Так, автор портала Дилан Малясов нашёл ещё одного «дальнего родственника» российского истребителя. По его мнению, Checkmate обладает куда большими внешними сходствами с американским Northrop MRF-54E, который являлся ещё более дальним предшественником YF-23. Прототипная американская модель была показана в Дейтоне ещё в 1991 году. Автор не нашёл принципиальных различий между российской и американской моделью, указав на повторение внешних контуров воздушных судов.

Действительно, если сравнить снимки новейшего истребителя «Сухого» и его американского предшественника, то можно заметить схожие удлинённые передние части самолётов, характерные для этого класса обтекаемые изогнутые кабины, а также V-образные рулевые поверхности хвостового оперения. Однако, по мнению обозревателя Forbes Дэвида Экса, эти черты присущи всем стелс-истребителям. Российскую же модель, по его словам, выгодно отличает соотношение цены-качества (порядка $25-30 млн по словам главы «Ростеха» Андрея Чемезова).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, такого же мнения придерживается и Малясов из Defense Blog. Он подчёркивает, что внешняя схожесть с американскими старыми истребителями пятого поколения не делает из российской новинки «полную подделку». Одновременно с этим одномоторный истребитель перекликается с конструкциями недорогих американских истребителей-невидимок 1990-х годов. А фактор низкой себестоимости, в свою очередь, может сделать из Checkmate привлекательный экспортный продукт на международном авиационном рынке.

Однако эксперт Том Купер предсказал Су-75 вероятное падение зарубежного спроса из-за высокого уровня полётности российского истребителя (большой размах крыльев делает самолёт малопригодным для боёв ниже 12 км) и очевидной цели его создания (бомбардировка техники США и стран НАТО). Аналитик усомнился в наличии подобных задач у потенциальных покупателей российского воздушного судна, включая Вьетнам, Аргентину и Арабские Эмираты, что, по его мнению, может ощутимо сказаться на уровне экспортных продаж воздушного флагмана.

Основной тренд МАКСА

Одной из характерных особенностей авиасалона в Жуковском стал тренд на модификации предыдущих моделей. При этом сами производители «новинок» даже не скрывали этого факта. Так, главный конструктор авиакомпании «Байкал» при оформлении сделки на 1 млрд рублей с «Казахстанской авиационной индустрией» сказал, что «новый» самолёт есть не что иное, как модификация «кукурузника» Ан-2.

Та же модель «Сухого» Superjet-100 от компании Red Wings мало чем отличается от предыдущего собрата — SSJ100 — представляя собой обновлённую версию, направленной на улучшение имиджа конструкторского бюро после неудач с полётами первого «Суперджета». В частности, сравнительно новой разработке удалось за короткое время эксплуатации (первый полёт состоялся в середине сентября прошлого года) добиться более надежного уровня безопасности. Так, по словам главы Red Wings Евгения Ключарева, исправность парка «Суперджетов» в разные месяцы составляла от 97% до 99%.

Superjet-100 Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, в конструкторском бюро «Сухой» также отметили, что Checkmate является логичным продолжением модели устаревшего Су-57, отличаясь от предшественника более лёгким весом и одномоторным двигателем. Однако эксперты подчеркнули, что при создании нового судна использовались те же технологические наработки, что и при реализации старой модели.

Форма новейшего Су-75 стала изящнее по сравнению с топорными и откровенно угловатыми очертаниями предыдущего судна, что, в свою очередь, с учётом низкого ценника и неприхотливости в техническом обслуживании делает из Checkmate перспективного конкурента самому известному бомбардировщику в мире — американскому F-35.

Эксперты из США вполне логично задавались вопросом, найдёт ли своего иностранного покупателя амбициозная российская новинка. На этой неделе аналитики американского издания Military Watch со ссылкой на слова близкого источника к российской оборонной промышленности заявили, что и в этом нюансе, похоже, наступает некоторая ясность. По словам собеседника издания, РФ строила второй в мире истребитель пятого поколения, работающий на одном двигателе, совместно с ОАЭ.

Отмечается, что в феврале 2017 года Россия и Эмираты объявили о старте новой программы по разработке современного истребителя пятого поколения со стелс-возможностями, который должен поступить на вооружение обеих стран к 2025 году. Власти РФ заранее решили избежать рисков в случае нехватки зарубежных клиентов, поэтому начали перспективное сотрудничество с арабским государством, утверждает издание.

Если это действительно так, то проблема с гарантированными заказчиками для РФ отпадёт сама собой. Арабские бизнесмены, очевидно, не будут вкладывать деньги в проект, который им невыгоден. А это значит, что Россия в обозримом будущем получит ещё одного потенциального союзника (помимо Турции с российскими комплексами ПВО С-400) в напряжённом арабском регионе. Эмираты же, в свою очередь, примут в распоряжение сравнительно дешёвую, но эффективную воздушную боевую технику. При таком раскладе обе стороны окажутся в выигрышном положении.

Дёшево и сердито

Российская, да и советская промышленность, будь то автопром, авиация или ВПК, никогда не ставила перед собой задачу создать яркий запоминающийся дизайн. Напротив, отечественная техника всегда делала акцент на экономичности (бюджетных), особо прочных машинах, способных выдерживать любые нагрузки. Танки (Т-14, «Армата»), зенитные комплексы (С-400, С-300, «Буки»), грузовые автомобили («Кама», ЗИЛ) никогда не отличались внешними изысками, зато брали надёжностью и долгими сроками эксплуатации. Удивительная любовь немцев к советской «Ниве» из той же серии — этот внедорожник попросту не убиваем.

Т-14 «Армата» Сергей Булкин/NEWS.ru

Схожим образом обстоит ситуация и с новейшим российским истребителем Су-75. Несмотря на слизанный с зарубежных аналогов дизайн, этот самолёт выигрывает прежде всего своей низкой стоимостью по сравнению с французскими, американскими или шведскими конкурентами, цена на которые порой достигает $90 млн.

Российская оборонка всегда делала ставку на доступность своей продукции, и с приходом на авиационный рынок Checkmate обеспечит себе конкурентное преимущество из-за неприхотливости отечественной модели в сравнении с более «избалованными» аналогами — французским Dassault Rafale или шведским Saab Gripen. Поэтому экспортные планы (300 единиц на начальном этапе), озвученные вице-премьером Юрием Борисовым на церемонии открытия МАКС-2021, выглядят вполне реалистичными и выполняемыми.

Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/o_gilvi Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения t.me/fighter_bomber Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/o_gilvi Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения twitter.com/200_zoka

Рассчитывать же на что-то большее пока не приходится — к созданию более дорогой технической начинки и привлекательного дизайна у России в обозримом будущем не будет весомых стимулов. Богатые европейские и американские рынки будут ещё продолжительное время закрыты для РФ ввиду экономических санкций и востребованности местных производителей. А вот более бедные государства будут и дальше продолжать скупать недорогую российскую продукцию, позволяющую за меньшие деньги обеспечивать безопасность собственных границ. И выхода из этой экономической ловушки для России в ближайшие годы, скорее всего, не предвидится.