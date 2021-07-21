Эксперт опроверг схожесть Су-75 с американским истребителем F-35

Кандидат технических наук Вадим Лукашевич опроверг утверждения западных журналистов о схожести новейшего российского истребителя Су-75 и американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Об этом сообщает Lenta.ru.

Это не копия 35-го, это принципиально другая машина. Они выполнены даже по разной аэродинамической схеме, — заявил специалист.

По его словам, американский истребитель создан по схеме, когда в конструкции существует горизонтальный стабилизатор. Российская разработка не обладает таким стабилизатором. Машина имеет дифференциально наклоняемые плоскости, они выполняют функции вертикального оперения.

То есть это самолёты лёгкие. Но сравнивать на этом основании, что этот «Шах и мат» (Сheckmate — название самолёта на МАКС-2021. — NEWS.ru) слизан с F-35, — это всё равно что сравнивать Mercedes с телеграфной будкой, — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что Су-75 и F-35 cхожи только тем, что эти машины одного класса по массе.

Ранее издание Air Force Magazine обратило внимание на сходство российской боевой машины с экспериментальным самолётом X-32 компании Boeing.

Новый истребитель от компании «Сухой» должен совершить свой первый полёт в 2023 году. Его примерная стоимость составляет $25–30 млн, у России уже есть иностранный заказчик.