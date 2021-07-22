Россия заключила на МАКС-2021 экспортные контракты на €1 млрд

«Рособоронэкспорт» подписал 13 экспортных контрактов на авиасалоне МАКС-2021 на общую сумму свыше €1 млрд. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев, передаёт ТАСС.

Он отметил, что договорённости предусматривают поставки за рубеж самолётов Су-30СМЭ, вертолётов Ми-35М и Ми-17В5, переносных зенитных комплексов (ПЗРК) «Верба» и радиолокационных станций (РЛС) «Противник-ГЕ». Наряду с этим в портфель заказов вошли авиационные средства поражения, образцы бронетанковой и автомобильной техники.

Михеев добавил , что в ходе выставки иностранные партнёры также выразили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, боевых вертолётов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных самолётов и вертолётов, а также средств ПВО, включая ЗРПК «Панцирь-С1».

Международный авиакосмический салон МАКС-2021 открылся в подмосковном Жуковском 20 июля. Мероприятие продлится до 25 июля. В нём участвуют порядка 300 компаний из 56 стран. Выставка открылась сразу несколькими мировыми премьерами, среди которых новый лёгкий истребитель Checkmate от авиационного холдинга «Сухой» и гражданский лайнер МС-21.