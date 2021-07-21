Шах и мат истребителей пятого поколения

Как мы недавно писали, от великого советского наследия в авиапроме, в более-менее приличном состоянии сохранился его военный сегмент — производство боевых самолётов. Проклинаемый перестройщиками ВПК оказался той «коровой», которая исправно доилась все тридцать лет после развала СССР, обеспечивая валютой российский бюджет, принося в год в лучшие времена до $55 млрд.

Однако долго почивать на советском наследии невозможно. После окончания Холодной войны прогресс в военной технике замедлился, обновление «модельного ряда» происходит тоже не быстро. Да и за тридцать лет в мире многое изменилось, пришла пора начинать поиски новой номенклатуры товаров. Как невозможно выезжать в сфере культуры на традициях Большого театра, классического балета и «Калинки-Малинки», так и тем более в ВПК нельзя полагаться на модели техники 70-80-х годов.

В авиации сегодня слово за так называемыми «истребителями пятого поколения». Сразу заметим, что слово «истребитель» вводит в заблуждение, и, скорее, является данью привычке. Эти истребители давно уже не служат исключительно цели сбивать чужие самолёты, как во время Великой Отечественной, а являются многоцелевыми. Пятое поколение боевых самолётов — детище уже современной эпохи. Разумеется, как и в Холодную войну, моду тут задают американцы с их колоссальными финансовыми возможностями и технологическими наработками. У США уже есть истребитель F-22 и недавно к нему добавился F-35.

U.S. Navy

Не будем вдаваться в подробности, что подразумевается под понятием «истребитель пятого поколения», скажем только, что это очень и очень дорого. Для примера программа разработки американского F-35 обошлась Пентагону, по самым скромным подсчётам, в $400 млрд.

На авиасалоне МАКС-21 был представлен вниманию общественности второй российский истребитель пятого поколения — Су-75, с торговым названием Checkmate (переводится как «шах и мат») для продвижения на зарубежных рынках. Любопытно и показательно, что почти во всех отечественных СМИ истребитель называют исключительно английским именем, а не русским Су-75. Священная вера папуасов в магию иностранного слова в России сильна как нигде в мире. При этом ни турецкому «Байрактару», ни израильскому «Харопу» их неанглийские названия никак не мешают для продвижения на зарубежных рынках. Покупатель ориентируется только и исключительно на боевые качества техники. Напротив, название того же «Байрактара» только придаёт изюминки своим истинно турецким именем. Напомним также, что до 1917 года российские самолёты называли исключительно по-русски — «Илья Муромец», «Святогор» и т.д. Ну да ладно, оставим на совести Чемезова веру в то, что шахматное название на иностранном языке поможет продвижению самолёта, и что покупатели не будут интересоваться боевыми характеристиками машины и опытом её применения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Америке и F-22, и F-35 создавались исключительно под потребности авиации США, и лишь в порядке исключения, например, в прошлом году был разрешён экспорт F-22 в Израиль. Федерального бюджета в Соединённых Штатах вполне хватает для прибыли авиаконструкторам, и роль иностранных покупателей не слишком важна, или не важна вовсе. В России же дело обстоит иначе. Возможности бюджета принципиально иные. Поэтому экспорт самолётов изначально рассматривается как приоритет, особенно для Су-75 — более лёгкого и одномоторного самолёта, в отличие от двухмоторного Су-57, первого истребителя как бы пятого поколения, о котором, впрочем, нельзя достоверно сказать поступил ли он на вооружение или нет.

В плане экспортных поставок Су-75 сразу же видны несколько вызовов. Во-первых, неясно как и когда будет налажено производство самолёта. От демонстрационных образцов до серийного производства — очень дальняя дорога. И, к сожалению, Су-57 это успешно доказал.

Во-вторых, американский F-35 будет выпускаться в нескольких вариантах, в том числе для палубной авиации, что удешевляет производство, ибо увеличивает число заказчиков. Но у России есть только один, опять-таки, как бы авианосец. Поэтому одномоторник не сможет пойти в разных вариантах.

В-третьих, непонятна цена, Сергей Чемезов говорит про $25-30 млн за штуку. А у американцев самолёты пятого поколения стоят $150 - 350 млн. Такая колоссальная разница может быть только при принципиально различном техническом оснащении. Следовательно, наши самолёты не будут конкурентами американским на поле боя или, точнее, в небе. Этот факт тоже повлияет на выбор покупателя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Повторимся, РФ — это не Советский Союз, и гнаться за Америкой она не может. Даже тогда у СССР не имелось значительной части самолётов, которые были у США. Мы так и не создали нормального авианосца с соответствующими самолётами, не было бомбардировщиков-невидимок. Сегодня продвигать сразу два истребителя пятого поколения подобно американцам в высшей степени рискованно, хотя бы из экономических соображений. А полагаться на экспортные поставки — ещё и безответственно. Создаётся впечатление, что руководство отечественного ВПК ничему не научила история с «Бураном», когда мы погнались за американцами безо всяких экономических расчётов и, конечно же, не потянули подобный груз.

Ответ России должен быть не дословным, а ассиметричным. Если у нас имеется сильная линейка средств ПВО, способных остановить и истребители пятого поколения, то в первую очередь надо развивать именно их, благо на них имеется и устойчивый спрос на мировом рынке вооружений. Страны Третьего мира вряд ли будут закупать российские истребители пятого поколения, если сама РФ будет их иметь на вооружении в единичных масштабах. То есть надо сперва показать, что страна сама серьёзно и ответственно относится к новым самолётам, делает на них ставку, широко эксплуатирует, чтобы удачно их продавать. Так что в любом случае речь идёт о событии очень отдалённом во времени. Перспективы Су-75 раньше 2030 года вряд ли определятся.