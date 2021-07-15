На Украине захотели использовать дроны из Турции против российской армии

Украинская армия получила первый разведывательно-беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Его можно использовать для уничтожения российских боевых кораблей. Об этом сообщает Defense Express.

Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности ВМС Украины в защите южных рубежей нашей родины, — отмечают украинские журналисты.

В настоящее время проводятся окончательные приёмочные испытания комплекса в месте базирования. Отмечается, что это оружие позволит поражать надводные и наземные объекты противника в акватории Чёрного и Азовского морей высокоточными средствами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что покупка беспилотников осуществлялась для сдерживания России и защиты территории страны. По его словам, в случае военного конфликта дроны будут применяться в любой части украинской территории, в том числе на Донбассе.

Ранее украинские журналисты показали концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE. Разработчики уверяют в способности беспилотника нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Сверхбыстрый ACE ONE сможет переносить оружие весом до тонны.