Американцы назвали главных «врагов» истребителя Су-75

Главными «врагами» российского лёгкого тактического самолёта (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат»), и Су-75 являются истребители ВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Су-75 обладает всеми признаками высотного перехватчика и призван уничтожать и F-22, и F-35, передаёт Forbes.

Издание усомнилось в способности РФ самостоятельно, без иностранного финансирования, выпускать Су-75. Американский военный эксперт Том Купер отметил, что при довольно высоких заявленных характеристиках Checkmate, ни разу не поднимавшийся в воздух, является «котом в мешке».

Журналист обратил внимание и на необычную конструкцию ЛТС — V-образное оперение, снижающее радиолокационную заметность, и крупные крылья, позволяющие летать на больших высотах.

Объедините эти качества — скрытность и большую предельную высоту полёта, — и станет очевидно, что одинаково малозаметные и высотные F-22 и F-35 американских военных являются главными целями Checkmate, — говорится в статье.

Разведка США назвала Су-75 Screamer («Крикун») из-за крупного воздухозаборника, придавшего машине нестандартный вид. Накануне кандидат технических наук Вадим Лукашевич опроверг утверждения западных журналистов о схожести новейшего российского истребителя Су-75 и американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. По его словам, американский истребитель создан по схеме, когда в конструкции существует горизонтальный стабилизатор. Российская разработка не обладает таким стабилизатором.

Ранее издание Air Force Magazine обратило внимание на сходство российской боевой машины с экспериментальным самолётом X-32 компании Boeing. Новый истребитель от компании «Сухой» должен совершить свой первый полёт в 2023 году. Его примерная стоимость составляет $25–30 млн, у России уже есть иностранный заказчик.