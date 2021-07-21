Разработчика новейшего истребителя Су-75 заподозрили в плагиате

Российский лёгкий тактический самолёт Су-75, известный как Сheckmate («Шах и мат»), относится к такому же классу истребителей, как и американский самолёт пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает Air Force Magazine.

Эксперты издания отмечают сходство российской боевой машины с экспериментальным самолётом X-32 компании Boeing. У лайнера существуют два наклонных элевона — аэродинамического органа управления самолётом. Они используются вместо стандартного оперения стабилизаторов и рулей высоты. Такая конструкция установлена не только в X-32, но и в прототипе американского истребителя пятого поколения YF-23. Эксперты даже заподозрили конструкторов российской боевой машины в плагиате.

У Су-75 также есть сходства с истребителем Су-57. Так, конструкторы снабдили Сheckmate откидывающимся назад каплевидным фонарём, а также установили на лобовое стекло инфракрасную систему поиска и сопровождения.

Ранее эксперты назвали ключевые отличия Су-75 от других истребителей. У самолёта нет встроенной пушки, но при желании на него можно установить подвесные орудия. Боевая машина выпускается как «платформа открытой архитектуры». Это позволяет ей меняться под требования заказчика. На Сheckmate также установлена автоматизированная система логистической поддержки Matreshka. Она должна оценивать состояние истребителя в режиме реального времени и сигнализировать о ремонте или необходимости технического обслуживания.

Первый полёт нового истребителя от компании «Сухой» запланирован на 2023 год. Стоить Су-75 будет $25–30 млн, и у России уже есть иностранный заказчик.