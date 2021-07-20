Доминация «Сухого»: чем запомнилось открытие авиасалона МАКС-2021

Пандемия коронавируса, которая уже второй год подряд вносит свои коррективы в мероприятия по всему миру, отразилась на всех сферах общественной жизни. И аэрокосмическая отрасль не стала исключением. Так, в прошлом году из-за ограничений был отменён крупнейший британский салон «Фарнборо», призванный показать бизнес-сообществу высокотехнологичные новейшие боевые и гражданские модели. А уже в 2021-м организаторы решили не проводить французский показ в Ле Бурже. Единственной крупной площадкой, которая открыла свои двери, стал российский МАКС. Ещё ни разу за почти 28-летнюю историю авиасалон, традиционно проходящий в подмосковном Жуковском, не закрывался. Торжественное открытие юбилейного, 15-го по счёту показа состоялось и на сей раз. Организаторы подготовили для гостей множество разработок, начиная от истребителя пятого поколения от «Сухого», вертолёта для тушения небоскрёбов, заканчивая презентацией первого в истории российского коммерческого двигателя. Это и многое другое — в материале NEWS.ru.

«А ты денежку заплатил?»

Первый день работы авиасалона в Жуковском ознаменовался приездом высших должностных лиц страны, включая президента Владимира Путина. Несмотря на жаркую погоду, он был одет в традиционный чёрный костюм с белоснежной рубашкой. В столь знойный день президент по обыкновению вновь попробовал мороженое.

Однако в этот раз Путин не подошёл к продавщице отведать любимое лакомство, а насладился им в компании членов правительства, включая вице-премьера Юрия Борисова и главы Минпромторга Дениса Мантурова. Первый из них в шутку поинтересовался у второго, заплатил ли тот за удовольствие?

Сливочный десерт принесли на трибуну в специальном розовом чемоданчике. Прежде чем открыть упаковку, Путин внимательно изучил состав, потом всё-таки съел мороженое, которое два года назад он предлагал попробовать своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. В 2021-м трапеза прошла без происшествий, российский лидер остался доволен качеством холодного лакомства.

Владимир Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 kremlin.ru

Реинкарнация «Сухого»

После распада Советского Союза гражданское самолётостроение в России долгое время находилось в упадке. Модель Sukhoi Superjet — 100, разработанная отечественной компанией «Гражданские самолёты Сухого», стала первым пассажирским самолётом, созданным на пространстве СНГ за несколько десятилетий. Однако из-за череды инцидентов, последовавших после ввода лайнера в эксплуатацию, большинство зарубежных стран отказались от планов по приобретению воздушного судна.

Последней зарубежной компанией, совершавшей полёты на «Суперджетах», стал мексиканский лоукостер Interjet. Однако катастрофа с участием SSJ-100, произошедшая в аэропорту Шереметьево в середине мая 2019 года, казалось, окончательно поставила крест на репутации российского гражданского самолёта. В тот день сразу после вылета в электронных блоках управления SSJ-100 произошёл сбой, пилоты воздушного судна затребовали у авиадиспетчеров аварийную посадку. После касания с поверхностью взлётно-посадочной полосы на борту лайнера произошёл взрыв и судно загорелось. В результате инцидента жертвами стал 41 человек, в числе которых один член экипажа. Всего на борту SSJ-100 находились 78 человек.

На открывшемся 20 июля авиасалоне в Жуковском была представлена новейшая бизнес-модификация Sukhoi Superjet. Владимир Путин вместе с главой Минпромторга и вице-премьером поднялись на борт воздушного судна и осмотрели салон, в котором помимо всего прочего удалось разместить даже конференц-зал. Представители компании рассказали президенту об оснащении воздушного судна современными системами, включая специальную программу по затемнению бортовых окон при помощи специальных фильтров.

Superjet 100 с VIP-салоном Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одна новинка от «Сухого»

ОКБ «Сухого» стало настоящим хэдлайнером авиасалона в Жуковском. Помимо бизнес-варианта «Суперджета» компания представила на выставке новейший истребитель пятого поколения под названием Checkmate. К этой модели было приковано пристальное внимание не только российских, но и зарубежных экспертов. В частности, один из авторов американского издания Forbes Дэвид Экс уделил особое внимание хвостовым поверхностям истребителя, наделяющим его стелс-качествами.

Ещё за несколько дней до начала МАКС госкорпорация «Ростех» опубликовала видео-презентацию, заинтриговав зрителей очертаниями боевой машины. В первый же день президент осмотрел весь фюзеляж истребителя — как переднюю, так и внутреннюю части. До недавнего времени все российские военные образцы летали исключительно с двумя двигателями, с появлением Checkmate в российском военном сегменте произошёл настоящий прорыв. Одной из главных особенностей новейшего истребителя стало наличие только одного двигателя.

Из начинки лёгкого тактического самолёта (ЛТС) можно выделить систему поддержки работы пилота средствами искусственного интеллекта. В Ростехе подчеркнули, что новое судно обладает высокими техническими характеристиками и отличается от конкурентов малой заметностью в воздушном пространстве.

В свою очередь эксперт Борис Рожин отметил сравнительно низкую цену на военную машину, а также её высокие боевые возможности.

Его создавали так, чтобы он занял определённую нишу на рынке самолётов пятого поколения. Более низкая цена по сравнению с дорогостоящими машинами типа Су-57, американским F-35 или китайским J-20 должна обеспечить ему преимущество, например, на рынках стран Азии, где есть покупатели, готовые оплачивать такие машины, — подчеркнул он.

Как отметили на презентации, для заказов будет выделено порядка 300 моделей истребителя. При этом, первый испытательный полёт должен состояться уже в 2023 году. По словам главы «Ростеха» Андрея Чемезова, стоимость нового истребителя составит $25-30 млн. При этом, средняя цена на зарубежные аналоги (французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen) варьируется от $60 до 90 млн.

Российский беспилотник и революция в двигателях

Ещё одни любопытным выставочным лотом стала беспилотная система VRT-300, которую в дальнейшем опробуют на Чукотке в работе «Почты России» для перевозки грузов. По словам генерального директора компании «Вертолёты России» Андрея Богинского, новейший беспилотник является стопроцентной отечественной разработкой. Однако при её сборке использовался иностранный двигатель. Впрочем, его планируют заменить на отечественный аналог уже в обозримом будущем.

В отличие от беспилотника, модернизированный вертолёт тяжёлого класса Ка-32А11М полностью оснащён всеми российскими компонентами, включая двигатель. Данную модель можно будет использовать как при тушении небоскрёбов, так и других очагов возгорания.

Правда, с учётом незначительно количества высотных зданий в стране и пожароопасной обстановкой в ряде российских регионов в связи с аномальной жарой предпочтение наверняка отдадут именно этой категории пожаров. Среди очевидных достоинств новой модели Богинский выделил выдвижную телескопическую пушку, способную достигать в длину 3,5 метра, что может помочь при тушении особо сложных и закрытых очагов.

На выставке был также представлен отечественный авиалайнер МС-21310. Отличительной особенностью воздушного судна стали крылья, состоящие из российских композитных материалов. Два года назад в связи с международными санкциями авиастроители остались без углеродного волокна. Для разработки новой модели, в частности, было налажено производство российского углепластика.

Однако одним из наиболее значимых событий в первый день работы авиакосмического салона стал испытательный полёт пассажирского судна с отечественными двигателями нового поколения ПД-14.

По словам представителя компании «Авиасалон» Олега Пантелеева, новую разработку можно считать первым крупным коммерческим двигателем, созданным в постсоветский период. С отечественными турбовинтовыми моторами будет летать и другой самолёт — Ил-114-300. Как отметил эксперт, машина сейчас находится в испытательном режиме, однако в середине нынешнего десятилетия выйдет на региональные линии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Байкал»

В ходе осмотра Владимир Путин также осмотрел лёгкомоторный грузопассажирский самолёт «Байкал». В разговоре между главой страны и генеральным директором Уральского завода гражданской авиации Вадимом Бадехой возникло лёгкое недопонимание. Руководитель компании отметил, что воздушным судном может управлять один пилот. В ответ Путин рекомендовал использовать за штурвалом привычное количество членов экипажа (двоих).

Затем президент осмотрел салон «Байкала», после чего зашёл в кабину. В ней полностью отсутствовала привычная для российских самолётов приборная панель — вместо неё пространство занял собой панорамный дисплей с функцией touch screen. В его работе реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки пилотов, что в дальнейшем поможет разгрузить их от рутинных действий, подчеркнули создатели судна.

Помимо этого, президенту показали модернизированную версию вертолёта «Ансат» под названием «Ансат-М», а также рассказали о достоинствах нового среднего многоцелевого вертолёта Ка-62. По словам Андрея Богинского, последнюю модель планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке, первые полёты назначены уже на следующий год.