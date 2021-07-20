Чемезов рассказал о вооружении истребителя Checkmate

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Новейший российский лёгкий истребитель Checkmate получит на вооружение управляемые и неуправляемые ракеты, а также авиационные бомбы. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

Скорость нового лёгкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность — около 3 тыс. км. Полезная нагрузка самолёта составит более семи тонн, — цитирует его агентство.

Чемезов добавил, что истребитель получит на вооружение в том числе управляемые и неуправляемые ракеты, а также авиационные бомбы и скорострельную пушку.

По словам Чемезова, у истребителя в мире существуют аналоги: F-35, Gripen и Rafale. Только российский самолёт будет дешевле.

У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 млн до $30 млн, а у них — от $60 млн до $90 млн, — резюмировал он.

Истребитель был представлен на авиасалоне МАКС-21. Ранее президент России Владимир Путин уже осмотрел его.