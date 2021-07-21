Самолёт «Байкал» превзойдёт легендарный Ан-2

На авиасалоне МАКС-2021 был представлен лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», который создавался на замену легендарному Ан-2. Об особенностях новинки NEWS.ru рассказал главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин.

По его словам, было достаточно жёсткое техническое задание, так как требовалось сделать самолёт на замену Ан-2, при этом воздушное судно должно было быть дешёвым и превосходить предшественника по всем своим характеристикам.

У него должна быть больше скорость и посадочная нагрузка. Но такие задачи могли решаться только с использованием самых современных технологий. Проектирование велось сразу с использованием весовой оптимизации. Были поставлены жёсткие лимиты по весу, характеристикам и цене, — сказал он.

Все материалы в нём российского производства, на 85% самолёт состоит из классических алюминиевых сплавов, но есть и композит, который поставляет Росатом. Между тем двигатель и воздушный винт — американские, однако в 2025 году на самолёты должны встать российские аналоги.

Главный конструктор подчеркнул, что самолёт обладает скоростью 300 км в час. Также у него имеются чисто свои «фишки», например, встроенная парашютная спасательная система, которая до сих пор применялась только на лёгких и ультралёгких самолётах.

Говоря о преимуществах «Байкала» перед иностранными конкурентами, Дёмин подчеркнул, что это прежде всего цена. Помимо этого, самолёт может садиться на менее подготовленные аэродромы.

Мы можем садиться на грунт порядка 3,5 кг, это почти болото. Правда, мы при этом имеем чуть меньшую скорость, но зато можем садиться практически в огороды. Ни Cessna, ни Quest Kodiak этого выполнять не могут. Размеры салона у нас тоже побольше, да и полезная нагрузка выше. Такого рода избыток в полезной нагрузке позволяет нам делать различные варианты шасси и везти 10 пассажиров, — отметил собеседник.

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