Российский «Шах и мат»: чем удивил МАКС-2021

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия по традиции стали Минпромторг России и ГК «Ростех».

Главная новинка салона — прототип лёгкого тактического самолёта 5-го поколения Су-75, получившего название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»). Разработка является инициативной и принадлежит компании «Сухой» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

На авиасалоне в этом году будут представлены не только самолёты, вертолёты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов, экспериментальных установок. Также представлены макеты новейших скафандров, космических ракет-носителей и скафандров.

Подробности о ключевом мероприятии в мире авиации и космоса смотрите в галерее NEWS.ru.