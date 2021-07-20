Российский «Шах и мат»: чем удивил МАКС-2021

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия по традиции стали Минпромторг России и ГК «Ростех».
Главная новинка салона — прототип лёгкого тактического самолёта 5-го поколения Су-75, получившего название Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»). Разработка является инициативной и принадлежит компании «Сухой» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
На авиасалоне в этом году будут представлены не только самолёты, вертолёты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов, экспериментальных установок. Также представлены макеты новейших скафандров, космических ракет-носителей и скафандров.
Подробности о ключевом мероприятии в мире авиации и космоса смотрите в галерее NEWS.ru.
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Лёгкий тактический однодвигательный самолёт «Сухой»
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Международный авиационно-космический салон МАКС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный авиационно-космический салон МАКС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный авиационно-космический салон МАКС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный авиационно-космический салон МАКС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный авиационно-космический салон МАКС
Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация нового военного самолёта Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация нового военного самолёта Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация нового военного самолёта Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне
Сергей Булкин/NEWS.ru