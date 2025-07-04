Врач предупредила об опасности использовать наушники летом

В летний период длительное использование внутриканальных наушников может привести к развитию ушных инфекций, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт Елена Шураева. По ее словам, следует делать перерывы в прослушивании музыки, чтобы избежать негативных последствий.

Официального лимита «60 минут» ни в российских, ни в зарубежных лор-рекомендациях нет. Однако уже через 30 минут с вкладышами температура слухового прохода повышается на 2,4°C, влажность — на 35%, — объяснила медик.

Шураева отметила, что повышение температуры и влажности в слуховом проходе создает благоприятную среду для размножения бактерий, таких как синегнойная палочка и золотистый стафилококк, что увеличивает риск развития наружного отита. Врач порекомендовала делать перерывы каждые 40–60 минут и протирать наушники спиртовыми салфетками.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что громкая музыка в наушниках негативно влияет на мозг, снижая когнитивные способности и ухудшая память. Он объяснил, что при высоком уровне шума мозг задействует больше нейронов для обработки информации.