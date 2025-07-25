Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods

Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods

Потерялся один AirPods? Не паникуйте. На самом деле у вас есть шанс вернуть его без особого труда. В новом материале NEWS.ru расскажем, как найти один наушник AirPods.

Как найти один потерянный наушник AirPods

Если AirPods не в кейсе и не разрядился, то попробуйте найти наушник по этой схеме:

Найдите приложение «Локатор» на iPhone. Откройте его и выберите свои AirPods из списка доступных устройств. Если наушники не находятся в зарядном футляре, вы можете выбрать нужный вам — левый или правый. Вы увидите карту, на которой отмечена последняя точка, где лежали наушники. Если AirPods рядом, нажмите «Воспроизвести звук», и он подаст сигнал, который поможет вам его найти.

Обратите внимание: если заряд наушников иссяк или они оказались вне зоны действия Bluetooth, вы все равно сможете увидеть последнее местоположение, где они были подключены к устройству. Это может оказаться полезным, если вы потеряли AirPods в кафе, на улице или в автомобиле.

Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько дополнительных советов

Проверьте одежду, постель, подушки, сумки, капюшоны — наушники часто «ныряют» туда незаметно. Попробуйте включить музыку на полную громкость и прислушаться. Возможно, наушник завалялся в соседней комнате или его съел питомец. Включите функцию «Уведомлять, когда оставлено» в приложении «Локатор». Теперь ваш смартфон будет напоминать, если вы забудете наушники и уйдете без них.

Потеря одного наушника AirPods — это неприятность, но не катастрофа. Во время поисков главное — не паниковать и действовать поэтапно. Встроенные функции Apple и немного внимания помогут вернуть наушник в большинстве случаев, особенно если он еще не разрядился.

Если наушник найти не удалось — не расстраивайтесь. Попробуйте найти недостающий для полного комплекта AirPods на сервисе по размещению бесплатных объявлений. Возможно, кто-то пытается избавиться от своего наушника из-за проблемы, с которой столкнулись и вы, — второй потерялся.