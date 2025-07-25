Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:15

Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods

Как найти один наушник AirPods Как найти один наушник AirPods Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потерялся один AirPods? Не паникуйте. На самом деле у вас есть шанс вернуть его без особого труда. В новом материале NEWS.ru расскажем, как найти один наушник AirPods.

Как найти один потерянный наушник AirPods

Если AirPods не в кейсе и не разрядился, то попробуйте найти наушник по этой схеме:

  1. Найдите приложение «Локатор» на iPhone.

  2. Откройте его и выберите свои AirPods из списка доступных устройств. Если наушники не находятся в зарядном футляре, вы можете выбрать нужный вам — левый или правый.

  3. Вы увидите карту, на которой отмечена последняя точка, где лежали наушники.

  4. Если AirPods рядом, нажмите «Воспроизвести звук», и он подаст сигнал, который поможет вам его найти.

Обратите внимание: если заряд наушников иссяк или они оказались вне зоны действия Bluetooth, вы все равно сможете увидеть последнее местоположение, где они были подключены к устройству. Это может оказаться полезным, если вы потеряли AirPods в кафе, на улице или в автомобиле.

Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods Не спешите покупать новую пару: как найти один наушник AirPods Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько дополнительных советов

  1. Проверьте одежду, постель, подушки, сумки, капюшоны — наушники часто «ныряют» туда незаметно.

  2. Попробуйте включить музыку на полную громкость и прислушаться. Возможно, наушник завалялся в соседней комнате или его съел питомец.

  3. Включите функцию «Уведомлять, когда оставлено» в приложении «Локатор». Теперь ваш смартфон будет напоминать, если вы забудете наушники и уйдете без них.

Потеря одного наушника AirPods — это неприятность, но не катастрофа. Во время поисков главное — не паниковать и действовать поэтапно. Встроенные функции Apple и немного внимания помогут вернуть наушник в большинстве случаев, особенно если он еще не разрядился.

Если наушник найти не удалось — не расстраивайтесь. Попробуйте найти недостающий для полного комплекта AirPods на сервисе по размещению бесплатных объявлений. Возможно, кто-то пытается избавиться от своего наушника из-за проблемы, с которой столкнулись и вы, — второй потерялся.

наушники
беспроводныенаушники
потеря
телефон
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.