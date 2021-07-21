Стали известны отличия Checkmate от прочих российских истребителей

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На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском 20 июля презентовали перспективный лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который спроектировала компания «Сухой». Специалисты назвали ключевые отличия от других российских истребителей, пишет «Российская газета».

Су-75 не имеет встроенной пушки, но есть возможность установить подвесные.

Объяснить это можно следующим образом. Пушка — эффективное оружие ближнего манёвренного боя, требующего высокой квалификации лётчиков. Поскольку Checkmate предназначен в первую очередь на экспорт, эту опцию сочли излишней, — отмечает издание.

Журналисты добавили, что истребитель выпускается как «платформа открытой архитектуры», он может меняться под требования заказчика.

Кроме того, Checkmate обладает автоматизированной системой логистической поддержки Matreshka. Её задача — оценивать состояние истребителя в режиме реального времени, чтобы предсказать необходимый ремонт.

Ранее сообщалось, что первый полёт нового истребителя запланирован на 2023 год. Стоить Су-75 будет 25–30 млн долларов, и у России уже есть иностранный заказчик.