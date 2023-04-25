В США пожаловались на российских пилотов из-за опасных маневров в Сирии

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Су-30

Глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и БПЛА стали чаще пролетать в опасной близости от самолетов США в небе над Сирией, а также над американскими базами в этом государстве, пишет газета The Wall Street Journal. Гринкевич сообщил о нескольких таких инцидентах за минувшие два месяца.

США считают, что действия российской стороны являются нарушением договоренностей двух стран о разграничении действий военных, предназначенные для избегания прямого столкновения военных двух стран. Американский офицер утверждает, что с 1 марта российские силы нарушили соглашения больше 60 раз.

Согласно материалам WSJ, самолеты должны держаться на расстоянии по меньшей мере трех морских миль друг от друга — 5,5 км —, однако были зафиксированы случаи, когда самолеты пролетали на расстоянии всего 500 футов (около 150 м).

Гринкевич указал, что действия военных создают условия для случайного просчета, который может привести к риску в отношениях между двумя сверхдержавами.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Он двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители были подняты в воздух. Беспилотник позже упал в воды Черного моря.