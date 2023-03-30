Только половину истребителей F-35 из парка Пентагона сочли боеспособными Bloomberg: Пентагон заявил о готовности 53% истребителей F-35 к выполнению боевых задач

Фото: IMAGO/Thomas Bartilla

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Майкл Шмидт сообщил, что только около половины истребителей F-35 из парка Пентагона считаются боеспособными, передает агентство Bloomberg. В настоящее время парк США насчитывает свыше 540 истребителей данного типа.

На февраль среднемесячный показатель готовых к выполнению боевых задач F-35 составлял 53,1 процента, что значительно ниже целевого показателя в 65 процентов. Руководитель программы считает такое положение дел «неприемлемым».

Шмидт указал, что эти самолеты способны выполнять некоторые из необходимых миссий, такие как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания. Однако доля самолетов, способных выполнять все свои задачи, составляла менее 30 процентов. Генерал пообещал разобраться с данной проблемой, отмечает издание.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По сообщению европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт дрона. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.