«Превосходит все самолеты»: генерал назвал главную особенность Су-57 Генерал Липовой заявил о превосходстве Су-57 над всеми истребителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-57

Российский многофункциональный истребитель Су-57 превосходит любую другую наступательную авиацию, поскольку может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, заявил в беседе с NEWS.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, российский оснащен самым современным вооружением и представляет из себя целый авиационный комплекс.

Су-57 — далеко не истребитель, далеко не самолет. Это настоящий авиационный комплекс, оснащенный самым современным вооружением, электроникой, прицельно-навигационными станциями. Вполне возможно, что он используется в СВО, так как самолет нужно испытать в зоне боевых действий, выполняя боевые задачи. <...> Главные особенности Су-57 — поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа при определенных условиях — определенной загрузке, весе, высоте полета — чем плотнее, ниже слои атмосферы, тем сложнее ему это выполнить, — отметил Липовой.

Также он заявил, что Су-57 должен превосходить по возможностям американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, поскольку он поступил на вооружение гораздо позже, и соответственно в него заложены более современные характеристики. Генерал утверждает, что российский самолет является самым перспективным в плане его дальнейшей модернизации.

На сегодняшний день он полностью отвечает все предъявляемым ВКС РФ требованиям, превосходит другие наши истребители. Это перспективный истребитель в плане дальнейшей модернизации. Он может одновременно применяться и в борьбе с воздушными, в том числе низколетящими, целями и с наземными, — уточнил Липовой.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе военной операции на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что истребитель показал себя блестяще в ходе сражений.

Ранее в России изготовили первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород». Боекомплект будет установлен в ближайшее время. По предварительным данным, все испытания ракет были произведены.