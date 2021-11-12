Трек Noize MC, новые альбомы Оксимирона и Ёлки: музыкальные премьеры недели

Пятница — традиционное время подведения музыкальных итогов недели, и на этот раз приятных сюрпризов оказалось много. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» появились White Punk и Noize MC с треком «Трансгуманизм», альбомы Оксимирона и певицы Ёлки, The Weeknd с песней на испанском, Ramil' и Джарахов. NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о новинках недели.

White Punk и Noize MC — «Трансгуманизм»

Российский битмейкер и исполнитель White Punk выпустил продолжение EP «Сириус», в котором можно найти фиты с Тимой Белорусских, ЛСП, Truwer, Noize MC. Оригинальный «Сириус» вышел в начале сентября. Артист признался, что планировал разделить альбом на «до» и «после», поскольку вторая часть была написана по окончании продолжительной депрессии. Как следствие — большое присутствие грустного контента в треках.

Совместный трек с Noize MC из альбома называется «Трансгуманизм», он попал в обзор музыкальных новинок недели от «ВК». Предположительно трек появится в качестве саундтрека к фильму «Ампир V» по одноимённому роману Виктора Пелевина. Одну из главных ролей там сыграет исполнитель Оксимирон.

«Смутное время» Оксимирона

Российский хип-хоп-исполнитель Оксимирон выпустил микстейп «Смутное время», представляющий собой сборник ранее выпущенных треков. Поклонники оказались разочарованы таким исходом, однако в сборнике нашлись и новые композиции — «Мох» и «Колесо». Второй и оказался в обзоре новинок «ВК».

Это не первые сюрпризы от Оксимирона за последнее время. 1 ноября он неожиданно для всех представил десятиминутный клип «Кто убил Марка?», в котором отразил множество событий последних лет. Исполнитель объяснил, что пропал из мира музыки на долгое время, поскольку сомневался в себе и боролся с проблемами с самооценкой.

Rosalia и The Weeknd — La Fama

Испанская певица Rosalia и канадец The Weeknd исполнили совместный трек La Fama, который, предположительно, будет включён в новый альбом исполнительницы. Пластинка Motomami должна быть выпущена в 2022 году. В треке La Fama The Weeknd исполняет свой куплет на испанском языке. К композиции также выпущен клип.

Певица признаётся, что этим произведением хотела рассказать историю любви. Трек также попал в обзор музыкальных новинок «ВК».

Ёлка — «Космос»

Российская певица Ёлка представила новый студийный альбом «Без обид», который сама же назвала новым этапом взросления. Исполнительница призналась, что оставшуюся жизнь хочет прожить в состоянии «без обид».

Пока музыкальные критики разносят певицу, отмечая, что на новой пластинке есть, по их мнению, лишь один хороший трек — «Нечего терять», другая песня из альбома под названием «Космос» оказалась среди лучших музыкальных новинок недели в «ВК».