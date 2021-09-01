Усы Михалкова, мегамозг власти: о чём новая книга Пелевина Transhumanism

Виктор Пелевин написал новую книгу, критики резво подхватили её обсуждение, а читатели, не читая, одобрили. 26 августа стартовали продажи романа Transhumanism Inc., и на этом фоне в Сети стали появляться прежде неизвестные фотографии самого загадочного российского писателя. Что думают о Transhumanism Inc. коллеги автора и как Пелевин отсылает читателей к самому себе — в материале NEWS.ru.

О чём книга Пелевина Transhumanism Inc.

В абсолютно субъективном и закрытом литературном мире не может быть совершенства: писателей не критикуют разве что после смерти. А Пелевин вполне живой, поэтому зелёный свет получен с момента старта продаж нового романа.

Уже девять лет подряд Виктор Олегович неизменно, как исправно работающая оруэлловская машина для сочинения романов, выпускает одну книгу в год, вытаскивая на свет дремлющие таланты литературных критиков. Его новый роман Transhumanism Inc. послушно повторяет судьбы своих старших братьев, вызвав в литературной тусовке маленький творческий ураган.

Каждый год мы сталкиваемся с тремя вещами, от которых ждём чего-то нового, но получаем одно и то же: поздравлением Путина, презентацией нового айфона, пелевинским романом, — шутят пользователи Сети.

Transhumanism Inc., где главным героем можно назвать мозг, рассказывает о будущем, в котором в результате зелёной революции на Земле установился новый режим, а династия Михалковых-Ашкеназов, взявшая начало из уса известного российского режиссёра, была свергнута. Тайными правителями человечества стали мозги сильнейших людей, которые отделили от тела, поместили в баночки и закопали. А возглавляет этот орган управления некий Атон Гольденштерн, который, будучи едва ли не богом, владеет всем на свете.

Книга написана в форме отдельных главах, где есть секс-боты с духами ронина Миямото Мусаси, половой акт в колесе обозрения, любовные утехи с киборгшей, персональные голосовые помощники для оказания сексуальных услуг.

В романе традиционно можно наткнуться на пресловутые претензии к феминизму и почти любой актуальной теме, которая может вызвать хотя бы минимальный отклик читателя. Современные рэперы, зумеры (поколение людей, родившихся примерно со второй половины 1990-х по первую половину 2010-х. — NEWS.ru), вейперы, убитый в США и поднявший волны бунтов Джордж Флойд — это всё приправлено излюбленными Пелевиным, но уже ленивыми и из-за этого забавными каламбурами.

У кого Пелевин крадёт сюжеты?

Антиутопии, как правило, пишутся авторами как крик души в попытках достучаться до читателей: экология гибнет, правительство стремится к тоталитаризму, творчество подвергается жёсткой цензуре. Виктор Олегович настроен не слишком оптимистично, и описываемая им Россия будущего как будто не имеет шансов избежать предначертанного. Transhumanism Inc. — это не предупреждение, а констатация: всё, мол, будет неизбежно паршиво, поэтому давайте каламбурить.

Я не читал эту книгу и не буду. Я Пелевина давно не читаю, потому что это бесконечные самоповторы. Мне как профессионалу это не интересно. Я его не читаю уже лет 10, профессионально, к сожалению, его уровень падает. Жаль, ведь он талантливый человек, — рассказал в беседе с NEWS.ru председатель редакционного совета «Литературной газеты», писатель Юрий Поляков.

И признанные и самопровозглашённые критики отмечают, что повторяющие друг друга романы Пелевина становятся из года в год всё хуже. На девятой за девять лет книге даже у самых преданных фанатов стали возникать сомнения: где-то я это уже читал, неужели Пелевин украл? Но считается ли преступлением кража у самого себя — пусть решает каждый сам. А вот заимствование идей у других — дело если не наказуемое, то порицаемое.

eksmo.ru

Подчинившие себе общество мозги сильных и власть имущих существ упоминаются, по крайней мере, в аниме «Психопаспорт» и даже «Футураме», где летающие извилины управляли миром. Но выдвигать претензии к «заимствованным» идеям было бы несправедливо, ведь любые сюжеты на сегодняшний день фактически являются результатом пережёвывания того, что когда-то называлось уникальным. Главная претензия критиков состоит в том, что Пелевин копирует самого себя.

Тут может быть несколько причин. Во-первых, литературный талант — продукт если не скоропортящийся, то портящийся. Иногда бывает, что человек ещё как бы полон сил, а талант у него угас. Может быть, это связано с его отрывом от страны: он живёт не в стране и оторвался от языка, который постоянно развивается, от социальной проблематики, — предположил Поляков.

Вся ирония ситуации заключена в названии серии, в рамках которой выпускаются книги Пелевина: «Единственный и неповторимый». Поляков допустил, что Пелевин мог стать заложником договора с издателями, обязывающего автора «регулярно выдавать новые сочинения». Однако без вдохновения писать запланированные книги сложно, со знанием дела отметил экс-главред «ЛГ».