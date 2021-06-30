«Миллионы убитых»: Oxxxymiron выпустил клип на стихи Мандельштама

Российский рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) выпустил новый клип на песню «Стихи о неизвестном солдате» по одноимённому произведению советского поэта Осипа Мандельштама, датируемому 1937-м. В нём говорится в том числе о «миллионах убитых задёшево».

Ролик стал финальным в трибьют-альбоме к 130-летию мэтра «Сохрани мою речь навсегда», созданном продюсером Ромой Либеровым. Видео доступно на YouTube-канале Red Pepper Film. Он же написал сценарий, режиссёрское кресло занял Дима Масейкин, оператором-постановщиком стал Рома Сивожелезов.

По словам Либерова, съёмки планировались в Израиле, но из-за пандемии планы сорвались, «пока не появился режиссёр Дима Масейкин», предложивший «смоделировать пространство, в котором всё будет происходить».

Когда я встречаю человека, разделяющего со мной величие замысла, мы действуем вместе. А когда в качестве оператора-постановщика присоединился Рома Сивожелезов, снимавший наши фильмы, мы приняли бой, — цитирует Либерова портал Znak.com.

Трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» вышел 14 января и включает в себя 21 оригинальную композицию на стихотворения поэта. В проекте приняли участие Леонид Агутин, Shortparis, Noize MC, группа «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto и другие.

Осип Мандельштам (1891–1938) — один из крупных русских поэтов XX века, переводчик, прозаик и эссеист. Одним из самых известных произведений является стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны» (1933) — антисталинская эпиграмма. «Стихи о неизвестном солдате» написаны во время его ссылки в Воронеже в 1937-м. Литераторы считают, что в «Стихах о неизвестном солдате» увековечены воспоминания поэта о Первой мировой войне, погубившей миллионы людей.