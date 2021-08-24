Spotify назвал самую популярную песню лета

Стриминговый сервис Spotify подвёл музыкальные итоги лета и назвал самую популярную песню сезона. Лидером по прослушиваниям в России летом стал трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу стриминга.

Недалеко ушли три песни победителя конкурса «Евровидение-2021» итальянской группы Maneskin. Они идут сразу после Джарахова. Замыкает первую пятёрку трек Cristal & MOЁT, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Что касается мирового топа, лидером стала песня Good 4 u в исполнении Оливии Родриго. С конца мая по 22 августа её послушали более 600 млн раз, а сама певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список «Песни лета».

Ранее сообщалось, что легендарная американская певица Барбра Стрейзанд навсегда вошла в историю хит-парада Billboard 200. Артистка стала единственной женщиной, чьи пластинки каждое десятилетие попадали в топ-20 и топ-40 начиная с 1960-го. Дебют Стрейзанд в Billboard 200 состоялся 58 лет назад — 17 августа 1963-го.