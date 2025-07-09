Встречи Трампа и лидеров других стран сравнили с телешоу

Встречи Трампа и лидеров других стран сравнили с телешоу CNN: Трамп превратил в шоу беседы с иностранными лидерами в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп устраивает зрелище из публичных мероприятий с участием лидеров других государств, в том числе в Овальном кабинете Белого дома, уверены журналисты CNN. Авторы отметили, что политик заставляет оппонентов улыбаться и послушно кивать в ответ на любые выпады.

Как рассказали в CNN, Трамп перечеркнул традицию дружественных встреч в Вашингтоне в феврале, когда принял президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер устроил коллеге разнос, что вызвало панику среди некоторых западных чиновников. Тогда президент США под прицелом телекамер потребовал от Зеленского больше благодарности.

Украинский лидер умолял президента США предоставить дополнительное вооружение, однако Трамп пригрозил ему предоставить Киев самому себе, вспоминают журналисты. После не менее напряженного посещения Белого дома премьер-министром Канады Марком Карни стало ясно, что переговоры с главой Соединенных Штатов отныне требуют другого подхода, констатировали авторы.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян подчеркнул, что решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву не приведет к откату в отношениях с Россией. По его словам, это решение президента США означает, что идет торг.