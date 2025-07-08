Раскрыто, как скажутся поставки оружия Украине на отношениях США и России Мирзаян: решение о поставках оружия Киеву не создаст проблем в отношениях с США

Решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Киеву не приведет к откату в отношениях с Россией, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, это решение Трампа означает, что идет торг.

Это значит, что Трамп пытается выдавить какие-то уступки от Путина. И в рамках этого торга он поставляет оружие Украине. То есть он таким образом, по собственному мнению, оказывает давление на российского президента, — считает Мирзаян.

По словам политолога, прежде чем Россия станет реагировать на помощь США Киеву, следует узнать, какие типы вооружений будут поставлены.

Если это будут какие-то незначительные системы — никак не реагировать. Если Трамп поставит новейшие системы, которые могут серьезно повлиять на боеспособность ВСУ, тогда мы должны поставлять новые системы врагам Соединенных Штатов. В общем, смотреть по ситуации, — заключил эксперт.

Стало известно также, что в Европе сочли неэффективными пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС. По мнению The Telegraph, пошлины не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США. Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран блока только ускорят производственные достижения РФ.