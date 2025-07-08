Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 15:50

Раскрыто, как скажутся поставки оружия Украине на отношениях США и России

Мирзаян: решение о поставках оружия Киеву не создаст проблем в отношениях с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Киеву не приведет к откату в отношениях с Россией, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, это решение Трампа означает, что идет торг.

Это значит, что Трамп пытается выдавить какие-то уступки от Путина. И в рамках этого торга он поставляет оружие Украине. То есть он таким образом, по собственному мнению, оказывает давление на российского президента, — считает Мирзаян.

По словам политолога, прежде чем Россия станет реагировать на помощь США Киеву, следует узнать, какие типы вооружений будут поставлены.

Если это будут какие-то незначительные системы — никак не реагировать. Если Трамп поставит новейшие системы, которые могут серьезно повлиять на боеспособность ВСУ, тогда мы должны поставлять новые системы врагам Соединенных Штатов. В общем, смотреть по ситуации, — заключил эксперт.

Стало известно также, что в Европе сочли неэффективными пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС. По мнению The Telegraph, пошлины не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США. Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран блока только ускорят производственные достижения РФ.

США
Россия
Украина
оружие
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал загадочное заявление о «маленьком сюрпризе» для России
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.