Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, зачем скрывают личную жизнь Диджеи Филатов и Осокин рассказали, что не хотят пиариться за счет личной жизни

Основатели группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин в беседе с «Леди Mail» рассказали, что не хотят пиариться за счет личной жизни. Музыканты предпочитают делиться с публикой подробностями исключительно из творческой сферы.

Многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается, — высказались Филатов и Осокин.

Они также отметили, что у популярности есть свои минусы, например, чрезмерно назойливые люди. По словам музыкантов, порой хочется спокойно сходить в магазин, ни с кем не фотографируясь. Диджеи добавили, что в целом у них мало хейтеров, а те, что есть — в основном виртуальные.

Ранее экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала, что вместе с мужем ограждает шестилетнего сына от медийности. При этом певица призналась, что, если ребенок сам захочет стать публичным, она с супругом поддержит его.