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08 июля 2025 в 11:24

Лидеры группы Filatov & Karas рассказали, зачем скрывают личную жизнь

Диджеи Филатов и Осокин рассказали, что не хотят пиариться за счет личной жизни

Группа Filatov & Karas Группа Filatov & Karas Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Основатели группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин в беседе с «Леди Mail» рассказали, что не хотят пиариться за счет личной жизни. Музыканты предпочитают делиться с публикой подробностями исключительно из творческой сферы.

Многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся в тех же соцсетях, на премиях, красных дорожках, используют в качестве инфоповодов, подвязывая к своему творчеству. Мы же предпочитаем музыку. Пусть так и остается, — высказались Филатов и Осокин.

Они также отметили, что у популярности есть свои минусы, например, чрезмерно назойливые люди. По словам музыкантов, порой хочется спокойно сходить в магазин, ни с кем не фотографируясь. Диджеи добавили, что в целом у них мало хейтеров, а те, что есть — в основном виртуальные.

Ранее экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала, что вместе с мужем ограждает шестилетнего сына от медийности. При этом певица призналась, что, если ребенок сам захочет стать публичным, она с супругом поддержит его.

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