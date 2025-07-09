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09 июля 2025 в 12:00

Салат с дыней вас удивит, но понравится! Обязательно приготовьте в сезон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с дыней вас удивит, но понравится! Обязательно приготовьте в дынный сезон! Это легкое и освежающее блюдо с приятной сладостью и хрустом. Основу составляют сочные кубики дыни и огурцов, дополняют свежие ростки, редис и зеленый лук. Миндаль придает ореховый аромат и хруст, а соус из меда и масла грецких орехов добавляет нежную сладость и пикантность.

Ингредиенты

  • Дыня и/или арбуз — 500 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Миндаль сырой — горсть
  • Ростки бобовых — 100 г
  • Редис — средний пучок
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Арахисовое масло — 1 ч. л.
  • Кресс-салат — средний пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите дыню и огурцы, нарежьте кубиками, посолите и откиньте на дуршлаг. Миндаль залейте кипятком, очистите и обжарьте до золотистого цвета. Нарежьте редис, зеленый лук, смешайте с ростками и дыней с огурцами.
  2. Взбейте мед, лаймовый сок и масло грецких орехов, заправьте салат, перемешайте. Выложите салат на листья кресс-салата, посыпьте миндалем и свежемолотым перцем, подавайте сразу.

Ранее мы готовили огуречный салат с оливками и фетой! Несложная закуска, которая удивит.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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