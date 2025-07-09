Салат с дыней вас удивит, но понравится! Обязательно приготовьте в сезон

Салат с дыней вас удивит, но понравится! Обязательно приготовьте в сезон

Салат с дыней вас удивит, но понравится! Обязательно приготовьте в дынный сезон! Это легкое и освежающее блюдо с приятной сладостью и хрустом. Основу составляют сочные кубики дыни и огурцов, дополняют свежие ростки, редис и зеленый лук. Миндаль придает ореховый аромат и хруст, а соус из меда и масла грецких орехов добавляет нежную сладость и пикантность.

Ингредиенты

Дыня и/или арбуз — 500 г

Свежие огурцы — 2 шт.

Миндаль сырой — горсть

Ростки бобовых — 100 г

Редис — средний пучок

Зеленый лук — небольшой пучок

Арахисовое масло — 1 ч. л.

Кресс-салат — средний пучок

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Очистите дыню и огурцы, нарежьте кубиками, посолите и откиньте на дуршлаг. Миндаль залейте кипятком, очистите и обжарьте до золотистого цвета. Нарежьте редис, зеленый лук, смешайте с ростками и дыней с огурцами. Взбейте мед, лаймовый сок и масло грецких орехов, заправьте салат, перемешайте. Выложите салат на листья кресс-салата, посыпьте миндалем и свежемолотым перцем, подавайте сразу.

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