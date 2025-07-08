Огуречный салат с оливками и фетой! Несложная закуска, которая удивит

Огуречный салат с оливками и фетой! Необязательно выдумывать сложные салаты, чтобы удивить. Иногда всё что нужно — это пара огурцов, оливки, лимон и капля фантазии. Этот рецепт выглядит, будто его подали в модной кафешке, а готовится за считаные минуты. Простой, хрустящий и с летним освежающим укропным акцентом. Хорошо как самостоятельное блюдо и как добавка к основному.

Ингредиенты

Огурцы — 2 шт.

Оливки — 1 банка

Фета — 150 г

Укроп свежий — 20 г

Лимон — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Проведи вилкой по огурцам вдоль, чтобы получились бороздки. Нарежь огурцы тонко — слайсером или острым ножом. Переложи в дуршлаг, посоли, оставь на 15 минут. Наруби укроп, часть оставь для украшения. Слей жидкость, огурцы верни в миску. Оливки порежь пополам. Смешай ингредиенты. Добавь цедру, сок лимона, масло и перец. Вмешай укроп и аккуратно перемешай. Сверху покроши фету. Укрась оставшимся укропом.

Ранее мы готовили салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий.