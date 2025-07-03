Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий

Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Простые ингредиенты и минимум усилий! Сытный, ароматный и очень вкусный — идеальное блюдо для семейного ужина! Этот салат сочетает нежное куриное мясо, пикантные соленые огурцы и обжаренные грибы с луком. То, что нужно для сытного перекуса или дополнения к основному блюду.
Ингредиенты
- Куриные окорочка вареные — 2–3 шт.
- Шампиньоны — 400 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Соленые огурцы — 3–4 шт.
- Майонез — 100 г
- Масло растительное — для жарки
- Сухарики — 1 пачка
Приготовление
- Куриные окорочка разберите на филе, удалите кости и кожу, мясо нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы нашинкуйте тонкими кружочками. Грибы мелко порубите. Лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте вместе пять — семь минут на среднем огне, пока лук не станет золотистым, а грибы слегка не подрумянятся.
- В глубокой миске соедините курицу, огурцы и грибную зажарку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте и посыпьте сухариками сверху.
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