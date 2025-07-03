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03 июля 2025 в 11:00

Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Простые ингредиенты и минимум усилий! Сытный, ароматный и очень вкусный — идеальное блюдо для семейного ужина! Этот салат сочетает нежное куриное мясо, пикантные соленые огурцы и обжаренные грибы с луком. То, что нужно для сытного перекуса или дополнения к основному блюду.

Ингредиенты

  • Куриные окорочка вареные — 2–3 шт.
  • Шампиньоны — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соленые огурцы — 3–4 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Сухарики — 1 пачка

Приготовление

  1. Куриные окорочка разберите на филе, удалите кости и кожу, мясо нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы нашинкуйте тонкими кружочками. Грибы мелко порубите. Лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте вместе пять — семь минут на среднем огне, пока лук не станет золотистым, а грибы слегка не подрумянятся.
  2. В глубокой миске соедините курицу, огурцы и грибную зажарку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте и посыпьте сухариками сверху.

Ранее мы готовили салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник.

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грибы
огурцы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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