Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий

Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий

Салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Простые ингредиенты и минимум усилий! Сытный, ароматный и очень вкусный — идеальное блюдо для семейного ужина! Этот салат сочетает нежное куриное мясо, пикантные соленые огурцы и обжаренные грибы с луком. То, что нужно для сытного перекуса или дополнения к основному блюду.

Ингредиенты

Куриные окорочка вареные — 2–3 шт.

Шампиньоны — 400 г

Лук репчатый — 2 шт.

Соленые огурцы — 3–4 шт.

Майонез — 100 г

Масло растительное — для жарки

Сухарики — 1 пачка

Приготовление

Куриные окорочка разберите на филе, удалите кости и кожу, мясо нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы нашинкуйте тонкими кружочками. Грибы мелко порубите. Лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте вместе пять — семь минут на среднем огне, пока лук не станет золотистым, а грибы слегка не подрумянятся. В глубокой миске соедините курицу, огурцы и грибную зажарку. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте и посыпьте сухариками сверху.

Ранее мы готовили салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник.