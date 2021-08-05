Стало известно, почему клип певца The Weeknd не покажут в кинотеатрах

Клип канадского музыканта The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на его новый трек Take my breath хотели показать на этой неделе в кинотеатрах Imax перед сиквелом боевика «Отряд самоубийц». Но ролик запретили «крутить» в залах, передаёт Variety. Источнику, близкому к изданию, стало известно, что всё дело в «интенсивном стробоскопическом освещении», используемом в проекте как спецэффект.
Яркие вспышки могут негативно сказаться на самочувствии некоторых зрителей,
Если мой последний альбом — это поздняя ночь, значит, следующий — это рассвет, — отметил Тесфайе.
Четвёртый альбом The Weeknd — After Hours — выпущен в 2020 году. Диск сразу возглавил хит-парады и стал коммерчески успешным. Альбом тогда предсказали 1,02 млн юзеров на Apple Music, что стало рекордом. В 2021-м показатель превзошла американская певица Билли Айлиш с пластинкой Happier than ever.
Недавно исполнительница ответила на обвинения в расизме. Она потребовала не навешивать на неё лживый ярлык. До этого в Сети распростилось давнее видео, на котором Билли якобы оскорбляет азиатов и передразнивает их манеру общения. Некоторые даже потребовали «отменить» певицу.