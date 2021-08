Стало известно, почему клип певца The Weeknd не покажут в кинотеатрах

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Клип канадского музыканта The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на его новый трек Take my breath хотели показать на этой неделе в кинотеатрах Imax перед сиквелом боевика «Отряд самоубийц». Но ролик запретили «крутить» в залах, передаёт Variety. Источнику, близкому к изданию, стало известно, что всё дело в «интенсивном стробоскопическом освещении», используемом в проекте как спецэффект.

Яркие вспышки могут негативно сказаться на самочувствии некоторых зрителей, считает собеседник издания. Несмотря на это, релиз в Интернете всё же состоится. Песня Take my breath и клип на неё появятся в Сети 6 августа. Предположительно сингл войдёт в новый альбом артиста, название которого он держит в секрете. В мае он лишь намекнул, каким станет его следующий сборник.

Если мой последний альбом — это поздняя ночь, значит, следующий — это рассвет, — отметил Тесфайе.

Четвёртый альбом The Weeknd — After Hours — выпущен в 2020 году. Диск сразу возглавил хит-парады и стал коммерчески успешным. Альбом тогда предсказали 1,02 млн юзеров на Apple Music, что стало рекордом. В 2021-м показатель превзошла американская певица Билли Айлиш с пластинкой Happier than ever.

Недавно исполнительница ответила на обвинения в расизме. Она потребовала не навешивать на неё лживый ярлык. До этого в Сети распростилось давнее видео, на котором Билли якобы оскорбляет азиатов и передразнивает их манеру общения. Некоторые даже потребовали «отменить» певицу.