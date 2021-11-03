«Бомба-исповедь» Оксимирона, альбомы Limp Bizkit и ДДТ: музновинки недели

Главным событием минувшей музыкальной недели стал сингл Оксимирона «Кто убил Марка?». Он заслуженно попал в обзор социальной сети «ВКонтакте» , где, кроме рэпера, оказались, заинтересовав меломанов не меньше, новые альбомы легендарных групп Limp Bizkit и ДДТ. Не обошлось и без дебютантов: на обложку плейлиста «ВК» «Новые имена» попала певица Лилая.

О чём сингл Оксиморона «Кто убил Марка?» и почему он стал популярен

«Кто убил Марка?» — не просто очередной сингл Оксимирона. Слушатели назвали его «бомбой», «исповедью» рэпера, который в многослойном 10-минутном треке по сути рассказал про свою жизнь, раскрыв не самые лицеприятные факты собственной биографии. Например, полученной на коленях пощёчины от Ромы Жигана, которой Оксимирон стыдился все предыдущие 10 лет. Рэпер признался, что Жиган шантажировал его этой записью. И чтобы покончить с этим, Оксимирон решил её опубликовать.

В клипе на песню «Кто убил Марка?» хватает и других откровенных признаний рэпера. В одном треке Оксимирон зашифровал сразу несколько посылов, которые и предложил разгадать слушателям и зрителям. В частности, название следующего альбома, мелькнувшее в титрах, — «Смутные времена».

Limp Bizkit выпустили альбом Still Sucks — впервые за 10 лет

Still Sucks — первая полноформатная пластинка группы Limp Bizkit за последние 10 лет. Ещё в 2012-м музыканты начали выпускать отдельные треки и анонсировали большую премьеру, но работа затянулась надолго.

В течение нескольких лет от участников группы поступала противоречивая информации о судьбе новой пластинки. Фронтмен Limp Bizkit Фред Дёрст сообщал, будто альбом записан и выложен в P2P-сети Soulseek, но фанаты так и не нашли его. Критики назвали альбом «Китайской демократией» от мира нью-метала, сравнив его с альбомом Chinese Democracy группы Guns N' Roses, который записывался больше 10 лет. И всё-таки он вышел, чтобы мы услышали его в «ВК».

Поклонники ДДТ перечислили больше 18 млн рублей на альбом «Творчество в пустоте»

Ещё один многострадальный альбом, попавший в обзор «ВКонтакте», — «Творчество в пустоте». Это 21-й студийный альбом рок-группы ДДТ. В начале 2020 года Юрий Шевчук анонсировал большой юбилейный тур в честь 40-летия коллектива. Однако в связи с пандемией COVID-19 концерты были перенесены.

Чтобы не терять время, группа ДДТ решила самоизолироваться в студии и записать альбом.

Альбом шикарный, под настроение нашего времени, лирика на уровне. Юрий Юлианович, как всегда, в самое сердце! Безумно понравилось качество записи, каждый инструмент слышно, никакой мешанины, в наушниках безумное наслаждение от такого качества звука! — поблагодарила одна из поклонниц группы Шевчука в соцсетях ДДТ.

Релиз «Творчества в пустоте» сопровождался краудфандинговой акцией, которая установила рекорд по сборам за один день.

Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжёлая, — признался Шевчук.

В настоящий момент поклонники группы перечислили музыкантам больше 18 млн рублей. По словам Юрия Юлиановича, средства пойдут на дальнейшую реализацию творческих планов и целей ДДТ.

На новую музыку, аранжировки, записи, на прекрасные партии бас-гитар, клавиш, ударных, тромбона... На новые микрофоны и провода, другие важные для нашего дела вещи. И вообще на добрые дела! — пообещал Шевчук.

В «Новых именах» появилась Лилая

Певица Лилая — новичок. Артистка называет себя «музыкантом нового веяния поп-музыки».

Изобразительность, экстраординарность и искренность — то, что отличает моё творчество, — заявляет Лилая.

Так это или нет, покажет время. Но то, что её трек «Мокрый пистолет» уже попал на обложку плейлиста «ВК» «Новые имена», — уже свершившийся факт.