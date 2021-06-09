Noize MC повторно заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f899fb82-c94c-11eb-9baa-96000091f725_660.jpg Рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC Фото: instagram.com/noizemc

Рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC, снова заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр, — поделился он.

По его словам, 6 июля после концерта в Иваново он почувствовал недомогание. Кроме того, у артиста появились насморк и температура. Несмотря на то что насморк — редкий симптом COVID-19, он решил сделать экспресс-тест. После положительного результата артист сдал обычный ПЦР-тест, который подтвердил наличие вируса.

Теперь я на двухнедельной самоизоляции. <...> Ребята, все, кто со мной контактировал в последние пять — семь дней, пожалуй, нелишним будет проверить собственный статус, — заключил Алексеев.

В марте Noize MC попадал в больницу из-за болей в спине. Тогда ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что высокий титр антител против коронавируса не говорит напрямую о доле так называемых защитных — протективных — антител. Поэтому повторное заражение COVID-19 после перенесённого заболевания не исключается.