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Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом «Смутное время»

12:03, 12 ноября 2021
Рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом «Смутное время» Рэпер Оксимирон/Мирон Фёдоров Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press
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Рэпер Оксимирон выпустил свой первый альбом за шесть лет. Запись под названием «Смутное время» представляет собой микстейп из 36 треков, который включает как новые песни, так и старые композиции, записанные несколько лет назад, пишет «Газета.Ru».

До недавних пор последним треком рэпера была песня «Стихи о неизвестном солдате». Она вышла в январе 2021 года в рамках сборника «Сохрани мою речь навсегда», посвященного 130-летию поэта Осипа Мандельштама. Предыдущий альбом Оксимирона «Горгород» вышел в 2015 году. 

Ранее Оксимирон представил три клипа на новые песни -«Кто убил Марка», «Организация» и «Цунами». Первую из этих песен слушатели назвали «исповедью» рэпера, который в многослойном 10-минутном треке раскрыл не самые лицеприятные факты собственной биографии. Одним из них стала полученная на коленях пощёчина от Ромы Жигана, которой Оксимирон стыдился все предыдущие 10 лет. Рэпер признался, что Жиган шантажировал его этой записью, и чтобы покончить с этим, Оксимирон решил её опубликовать.

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